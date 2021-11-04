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Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti - Son Dakika

Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

04.11.2021 10:39

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerini 2021 yılı için yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkardı.

Moody's, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Artan ihracat geliri, istihdamdaki olumlu seyri ve pandeminin etkilerinden güçlenerek çıkan Türkiye ekonomisi için Moody's, 2021 yılında öngördüğü yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 9'a çıkardı.

BÜYÜME 2022 VE 2023'TE DEVAM EDECEK

Moody's bugün yayınladığı "Global Makro Görünüm 2022-23" raporunda Türkiye ekonomisi için önemli açıklamalarda bulundu. Kuruluş "Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" değerlendirmesini yaparken büyümenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğine değindi. Moody's, 2022 yılında yüzde 4.8, 2023 yılında ise yüzde 5'lik büyüme beklediğini açıkladı.

KÜRESEL EKONOMİNİN BU YIL YÜZDE 5,8 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Moody's raporda küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,8, 2022 yılında yüzde 4,4 ve 2023 yılında yüzde 3,2 büyüyeceği tahminine de yer verdi.

Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

Türkiye, İhracat, Kredi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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