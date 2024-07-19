Moody\'s, Türkiye\'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti

Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

KREDİ NOTU İKİ KADEME BİRDEN ARTTI

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3"ten "B1"e yükseltildiği, kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu ilk kez iki kademe birden artırmış oldu.

Açıklamada, kredi notunun B1'e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi.

"ENFLASYONİST BASKILARIN HAFİFLEYECEĞİNE DAİR GÜVEN VERİYOR"

Bunun Türkiye'nin başlıca makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması açısından ilk gözle görülür sonuçları verdiği kaydedilen açıklamada, "Enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmeye başlaması, enflasyonist baskıların gelecek aylarda ve 2025'e doğru önemli ölçüde hafifleyeceğine dair bize daha fazla güven veriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSEK DIŞ KIRILGANLIĞI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI"

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı. Ayrıca sıkı politika duruşunun Türkiye'nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, pozitif görünümün yukarı yönlü risk dengesini yansıttığı kaydedildi.