Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B3'ten 'B1'e yükseltirken, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korudu. Moody's açıklamasında, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler ve ortodoks para politikasına kararlılık olduğu belirtildi. Ayrıca, enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmesiyle birlikte enflasyonist baskıların hafifleyeceği ve Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edildiği vurgulandı.

20.07.2024 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3"ten "B1"e yükseltildiği, kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi.

Açıklamada, kredi notunun B1'e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi.

Bunun Türkiye'nin başlıca makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması açısından ilk gözle görülür sonuçları verdiği kaydedilen açıklamada, "Enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmesi başlaması, enflasyonist baskıların gelecek aylarda ve 2025'e doğru önemli ölçüde hafifleyeceğine dair bize daha fazla güven veriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı.

Ayrıca sıkı politika duruşunun Türkiye'nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, pozitif görünümün yukarı yönlü risk dengesini yansıttığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:58 Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
23:42 Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B3“ten “B1“e yükseltti Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti
22:47 Uşak, Çanakkale ve Balıkesir’de orman yangını alarmı Çok sayıda ev tahliye edildi Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi
22:31 Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:07 THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
21:59 Samsun’da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp
21:17 Timur Cihantimur, ABD’deki cezaevinde saldırıya uğradı Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı
21:10 Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı
20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
19:57 Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı’nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:42 Korkunç cinayet kötü kokuyla açığa çıktı Eşini boğup cesedini torbada bahçeye attı Korkunç cinayet kötü kokuyla açığa çıktı! Eşini boğup cesedini torbada bahçeye attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 00:36:56. #1.11#
SON DAKİKA: Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement