Mopaş Borsa İstanbul\'da İşlem Görmeye Başladı

Ekonomi

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Mopaş için düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Mopaş Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ferşat Narman, Mopaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Mustafa Narman, Mopaş yönetim kurulu üyeleri Hacı Dursun Narman, Nedim Kurt, Bedrettin Demirer ve Murat Narman ile İnfo Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ve İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, "Mopaş, gıda perakendeciliğindeki birikimiyle, markasıyla, sektöründeki konumuyla, oluşan mağaza zincirleriyle tüketicilerle buluşmaktadır. Bugün ise borsamızda işlem görmeye başlayarak yatırımcılarla buluşacaktır. Böylece büyümenin ve yatırımlarının finansmanını sağlamanın yanı sıra kurumsallaşma ve tanınırlıkta da önemli bir adım atmıştır. Ben bu halka arzın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mopaş Marketçilik'e 'borsamız ailesine hoş geldiniz' diyor, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Mopaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Mustafa Narman da halka arzın, şirketin sürdürülebilir büyüme hedefi yolunda attığı önemli bir adım olduğuna inandığını belirtti.

"Halka arzı, Mopaş ailesine katılan yeni ortaklarımız ile birlikte daha da güçlenen kurumsal kimliğimizin, şeffaflık ve güvene dayalı gelecek vizyonumuzun da bir parçası olarak değerlendiriyorum. " diyen Narman, "Tüm yatırımcılarımıza, bize duydukları güven için teşekkür ediyorum. Bu önemli adım, geleceğe ilişkin bizleri umutlandırırken, motivasyonumuzu da artırıyor. Gelecek dönemde sermaye piyasalarının gücünü arkamıza alarak yeni yatırımlarımızla Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Mopaş'ın 2025 hedefleri ve yatırım planlarına ilişkin bilgi veren Narman, halka arzdan elde edilecek geliri, yeni mağaza açılışları, mevcut mağazaların yenilenmesi ve teknolojik altyapının geliştirilmesi gibi büyüme odaklı yatırımlarda değerlendirmeyi planladıklarını söyledi.

2025'te en az 10 yeni mağaza açmayı ve buna bağlı olarak 200 ila 250 çalışana yeni istihdam olanağı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Narman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Organik büyümenin yanı sıra sektörde oluşabilecek fırsatları da değerlendirerek inorganik şekilde büyüme de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sağladığımız finansmanın hızlı büyümenin yanı sıra marka bilinirliğimizin ve prestijimizin artması, daha dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşarak sektördeki konumumuzun güçlenmesi gibi şirketimize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Gelecek dönemde dijitalleşme yatırımlarımıza da ağırlık vererek müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ve taze ürün odaklı yaklaşımımızı koruyarak sektördeki payımızı artırmayı hedefliyoruz."

"236 bin 844 yatırımcıya dağıtım yapıldı"

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise Mopaş paylarının halka arzıyla ilgili olarak toplamda 236 bin 844 yatırımcıya dağıtım yapıldığını aktararak, "Halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sermaye piyasalarının gücünü arkasına alan Mopaş'ın gelecek dönemde yeni yatırımlar ve projelerle başarılarını sürdüreceğine inanıyoruz. İnfo Yatırım olarak biz de başarılı şirketlerimizin halka arzlarına aracılık ederek yatırımcı sayısının artmasına, sermaye piyasalarımızın büyümesine ve derinleşmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.