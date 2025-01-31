Dev banka faiz indirimi için net tarih verdi

Ekonomi

Temsilcilerimiz Avrupa\'da tur için sahada! İşte tüm ihtimaller

ABD'de gerileyen enflasyon beklentileri, faizlerde düşüşe ilişkin beklentileri de artırdı. Bu kapsamda ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, Fed'in faiz oranlarını yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğu son toplantısını değerlendirdi.

Morgan Stanley analistlerine göre, ilk faiz indirimi Mart ayında gerçekleşecek, ikinci adım ise Haziran ayında atılacak. Bu tahmin, Fed'in enflasyonla mücadelede kaydettiği ilerlemelere ve olumlu enflasyon tahminlerine dayanıyor. Analistler, faiz indirimine yönelik koşulların daha yüksek bir çıtaya sahip olduğunu belirtse de, mevcut ekonomik görünümün bu indirimi desteklediğine dikkat çekiyor.

FED FAİZDE ACELE ETMİYOR

Çarşamba günü gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, Fed politika faizini beklendiği gibi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, gelecekteki faiz kararları için herhangi bir acele sinyali vermedi ve enflasyon ve istihdam verilerindeki gelişmelerin yakından izleneceğini belirtti.

ABD tahvil piyasasında da bu gelişmelerin etkisi görüldü. Avrupa'daki işlemler sırasında ABD Hazine tahvil getirileri gerileyerek önceki yükselişlerini tersine çevirdi. 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yaklaşık 3 baz puan düşerek yüzde 4,522 seviyesine gerilerken, 2 yıllık Hazine tahvili faizi 1 baz puan düşüşle yüzde 4,216 oldu.