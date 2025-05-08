MORMAŞ, Malatya'nın Ekonomik Kalkınmasına Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

MORMAŞ, Malatya'nın Ekonomik Kalkınmasına Katkı Sağlıyor

MORMAŞ, Malatya\'nın Ekonomik Kalkınmasına Katkı Sağlıyor

Battalgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MORMAŞ, yerli üretim gücü ile hem istihdam yaratıyor hem de Malatya'nın ekonomik kalkınmasını destekliyor. Kaliteli ürünleri ile dikkat çeken fabrika, geniş bir yelpazede mobilya ve kentsel donatı ürünleri üretiyor.

08.05.2025 18:18  Güncelleme: 18:21
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Malatya'nın yerli üretim gücü olarak faaliyet gösteren MORMAŞ, üretim kapasitesini her geçen gün artırarak çalışmalarını sürdürüyor. Fabrika, ofis ve ev mobilyalarının yanı sıra, kentsel donatı ürünlerinin üretimini de gerçekleştiriyor. Kaliteli ve dayanıklı ürünleriyle yalnızca Malatya'da değil, çevre illerde de tercih edilen MORMAŞ, hem istihdama katkı sağlıyor hem de bölge ekonomisinin canlanmasına destek oluyor.

Battalgazi Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri A.Ş. (MORMAŞ), kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle Malatya'nın yeniden inşa sürecinde önemli bir rol üstleniyor. Eski Malatya girişi, Ali Baba Mezarlığı yanında bulunan fabrikada üretim faaliyetleri aralıksız devam ederken, vatandaşlar teşhir mağazasından ürünleri yakından inceleme imkanı buluyor.

Evden ofise, tüm ihtiyaçlara çözüm

1974 yılında kurulan ve Doğu Anadolu'nun sayılı mobilya üretim tesislerinden biri olan MORMAŞ, bölgede faaliyet gösteren köklü bir işletme olarak dikkat çekiyor. Sermayesinin yüzde 97'si Battalgazi Belediyesi'ne ait olan fabrika, ev ve ofis mobilyalarından inşaatta kullanılan kapı ve pencerelere, parklarda kullanılan oturma banklarından özel tasarım ürünlere kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriyor. MORMAŞ, yalnızca bireysel vatandaşların değil; kurumların da ihtiyaçlarına cevap veriyor. Mobilya almayı planlayan Malatyalı vatandaşlar, yüksek kalite standartlarında üretilen ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabiliyor. Üretimin yanı sıra fabrika içinde yer alan teşhir alanında ürünler sergilenerek vatandaşların yerinde görmesi sağlanıyor.

Malatya'nın yeniden inşasının parçası

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediye iştiraki olarak faaliyet gösteren MORMAŞ'ın, Malatya'nın yeniden inşa sürecinde ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Fabrikanın yalnızca üretim değil, aynı zamanda istihdam ve yerel ekonomiye katkı açısından da önemli bir görev üstlendiğini belirten Başkan Taşkın, "MORMAŞ'ı daha da büyüterek sadece Malatya'nın değil, tüm bölgenin mobilya ve ahşap ürün ihtiyacına cevap verecek güçlü bir marka haline getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Taşkın, vatandaşların hem üretim süreçlerini yerinde görebilmesi hem de kaliteli ürünleri doğrudan inceleyebilmesi için Eski Malatya girişi, Ali Baba Mezarlığı yanında bulunan MORMAŞ fabrikasına ve teşhir mağazasına davetli olduklarını da sözlerine ekledi. Bu ziyaretlerin hem bilinçli alışveriş hem de yerel üretime destek açısından önemli olduğunu vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MORMAŞ, Malatya'nın Ekonomik Kalkınmasına Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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