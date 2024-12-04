Mortgage Faizleri Düşüyor, Başvurular Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mortgage Faizleri Düşüyor, Başvurular Artıyor

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı %6,69'a geriledi, başvurular ise %2,8 arttı.

04.12.2024 20:19
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NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,69'a gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 2,8 artış gösterdi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 29 Kasım ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 2,8 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 6 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 1 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,86'dan yüzde 6,69'a indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,29'dan yüzde 6,12'ye geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranının geçen hafta bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesine indiğini aktardı.

Satın alma faaliyetinin daha düşük faiz oranları ve daha yüksek envanter seviyeleriyle desteklenmeye devam ettiğini kaydeden Kan, satın alma endeksinin ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mortgage Faizleri Düşüyor, Başvurular Artıyor - Son Dakika

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