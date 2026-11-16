Moskova Borsası, AB yaptırımına karşı davada kanıt dosyasının sunulmadığını savundu

Rusya'daki Moskova Borsası, Avrupa Birliği'nin (AB) kendisine yönelik yaptırım kararının yeterli kanıtlar incelenmeden alındığı gerekçesiyle iptalini talep etti.

AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan dava gerekçelerinde, Moskova Borsası'nın 5 Ekim'de AB Genel Mahkemesi'nde açtığı davada, yaptırım kararının alınması sırasında gerekli prosedürlerin uygulanmadığına işaret edildi.

Dava gerekçelerinde, AB üyesi ülkelerin temsilcileri tarafından hazırlanması gereken kanıt dosyasının yaptırım kararı öncesinde bakanlara sunulmadığı, bu nedenle AB Konseyinin Moskova Borsası'nın durumunu ayrı olarak değerlendirmeden ve tüm önemli bilgileri incelemeden karar aldığı belirtildi.

Gerekçede, Moskova Borsası'nın da bu sebeple yaptırım kararının iptalini talep ettiği kaydedildi.

AB, Moskova Borsası'nı Rus hükümetine mali destek sağladığı gerekçesiyle temmuz ayında kabul ettiği 21. yaptırım paketi kapsamında yaptırım listesine dahil etmişti.