Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak - Son Dakika
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Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak

02.03.2022 08:31
Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak

Moskova Borsası 2 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsası 2 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

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28 Şubat, Moskova, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak - Son Dakika


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