Moskova Borsası günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Moskova Borsası günü düşüşle tamamladı

28.03.2022 14:05
Moskova Borsası günü düşüşle tamamladı

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat'ta işleme kapatılan ve geçen hafta sınırlı sayıda hisse senedi sırasıyla işleme açılan Moskova Borsası, yeni haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat'ta işleme kapatılan ve geçen hafta sınırlı sayıda hisse senedi sırasıyla işleme açılan Moskova Borsası, yeni haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,15 değer kaybıyla 2.430 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 0,8 kayıpla 823 puana geriledi.

Fosargo, Aeroflot ve Rostelekom hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Severstal, Sistema ve RusGidro en çok değer kaybeden şirketler oldu.

Dolar/ruble paritesi ise yüzde 3'e yakın gerileyerek 94 seviyesine indi.

YORUMLAR
500
Tekrar açılan Moskova Borsası ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı Tekrar açılan Moskova Borsası ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı

28 Şubat, Moskova, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Moskova Borsası günü düşüşle tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:43 Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyum kiranın ilk taksidi olan 2,1 milyar euroyu ödedi!
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 14:10:50. #1.13#
SON DAKİKA: Moskova Borsası günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement