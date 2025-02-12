Moskova'da 7 Yeni Elektrikli Şarj İstasyonu

Ekonomi

Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü, Rusya'nın başkenti Moskova'da 7 elektrikli şarj istasyonunu (ECS) faaliyete geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre,150 kilovat gücündeki elektrikli şarj istasyonları, Çehov bölgesinin yanı sıra Moskova Çevre Yolu'nun 16, 27 ve 71'inci kilometrelerindeki otomobil bayilerinin yakınında yer alıyor. Tüm modern soket tiplerinin desteklendiği elektrikli şarj istasyonlarında otomobiller, AtomEnergo mobil uygulaması kullanılarak şarj edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AtomEnergo Genel Müdürü Valery Markelov, Moskova gibi yoğun nüfuslu bir bölgede yeni şarj istasyonlarının kurulmasının elektrikli araç sahipleri ve taksi şoförleri için kolaylık sağladığını ifade ederek, "Elektrikli taşımacılığın özellikleri dikkate alındığında, şarj istasyonları ağının genişletilmesi, içten yanmalı motorlu araçlardan kaynaklanan emisyonları azaltarak yerel çevresel iyileştirmelere de katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rosatom, Rusya'nın 13 bölgesinde 160'tan fazla hızlı şarj istasyonu kurmuş durumda ve bu istasyonların sayısını 2025'in ilk çeyreğinde 255'e çıkarmayı planlıyor. Rosatom, 2030'a kadar Rusya'daki elektrikli şarj pazarının en az yüzde 25'ini oluşturacak bir ağ kurmayı da amaçlıyor.