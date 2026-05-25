Moskova'da Nadir Metaller Kongresi Başladı

25.05.2026 13:52
Raremet-2026, 20 ülkeden 750'den fazla katılımcıyla nadir toprak metalleri sektörünü tartışıyor.

Moskova'da Rus Teknoloji Üniversitesi (RTU MIREA) platformunda düzenlenen Raremet-2026 Uluslararası Nadir Metaller, Malzemeler ve Teknolojiler Kongresi başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kongrenin organizasyonu Rosatom'un Bilim Bölümü çatısı altında faaliyet gösteren JSC Giredmet tarafından gerçekleştiriliyor.

Uluslararası sektör platformu, Rusya, Hindistan, Çin, Kazakistan gibi 20 ülkeden 750'nin üzerinde katılımcıyı, akademisyeni, kamu temsilcisini ve sanayi şirketlerinin üst düzey yöneticilerini bir araya getirdi.

Kongrenin temel ve uygulamalı bilim çevreleri, kamu kurumları ve reel sektör arasında nadir toprak metalleri sektörünün en güncel sorunlarına ilişkin yapıcı diyalog kuran en büyük platformlardan biri olması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Raremet-2026 katılımcılarına hitaben yayımladığı video mesajında, Rusya'nın nadir toprak metalleri sektörünün geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Likhachev konu ile ilgili şunları kaydetti:

"Forumun organizatörü, ülkemizin nadir metaller sektörünün öncü kuruluşu olan Giredmet Enstitüsü'dür. Enstitü bu yıl kuruluşunun 95. yılını kutlamaktadır. Rosatom ülkedeki nadir toprak metalleri sektörünün geliştirilmesine aktif olarak katılmaktadır. Solikamsk Magnezyum Fabrikası'nda nadir toprak elementleri üretimini yeniden başlatıyoruz. Lovozero Madencilik ve Cevher Zenginleştirme Tesisi'nde modernizasyon çalışmaları yürütüyoruz. Yakutya'da bir işleme kümesi oluşturuyoruz. Yakın gelecekte Glazov'da ülkenin ilk büyük tonajlı kalıcı nadir toprak mıknatısı üretim tesisi faaliyete geçecektir. Bu çalışmaların, Rusya'nın nadir toprak metalleri ithalatına bağımlılığını azaltma ve sanayiyi yerli kaynaklarla destekleme hedeflerine katkı sağlayacağını öngörüyoruz."

Giredmet Direktörü Andrey Goliney de, nadir toprak metalleri sektörünün günümüzde küresel dönüşüm sürecinden geçtiğini ve bunun, madencilikten işleme, geri kazanımdan nihai ürünlere kadar uzanan kapalı döngü teknolojilerinin geliştirilmesinde yeni stratejik ortaklık ve uluslararası iş birliği yaklaşımlarını gerekli kıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

