Moskova'daki zirvede Cem Altan, teslimat süresinin 6 aydan 2 haftaya indiğini söyledi - Son Dakika
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Moskova'daki zirvede Cem Altan, teslimat süresinin 6 aydan 2 haftaya indiğini söyledi

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Moskova'da 60'ın üzerinde ülkenin katıldığı BRICS+ Moda Zirvesi'nde Türk hazır giyim sektörü temsil edildi. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu İcra Komitesi Üyesi Cem Altan, yapay zeka ve otomasyon sayesinde teslimat sürelerinin 6 aydan 2 haftaya kadar indiğini belirtti.

Türkiye'den hazır giyim sektörünün önde gelen temsilcileri ve moda profesyonellerinin yer aldığı "BRICS+ Moda Zirvesi"nde üretimde teknolojik dönüşüm, yeni pazarlar ve uluslararası işbirliği fırsatları değerlendirildi.

???????İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinden (İHKİB) yapılan açıklamaya göre küresel moda ve hazır giyim sektörünün buluşma platformlarından "BRICS+ Moda Zirvesi", çeşitli ülkelerden sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye, zirvede üretim teknolojilerinden moda tasarımına uzanan geniş yelpazede temsil edildi.

Moskova'da 60'ın üzerinde ülkenin katıldığı zirvede Asya, Afrika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Avrupa'dan sektör liderleri, üreticiler, perakendeciler, yatırımcılar ve tasarımcılar, yapısal dönüşüm sürecinden geçen moda sektörünün yeni önceliklerini belirlemek ve stratejik çözümler geliştirmek amacıyla bir araya geldi.

BRICS+ Moda Zirvesi'nin Türkiye'den katılımcıları arasında Think Fashion bünyesindeki Modest Fashion Weeks'in Üst Yöneticisi (CEO) Özlem Şahin Ertaş ile Antalya Fashion Week'in Kurucusu ve Başkanı Eda Meltem Yılmaz yer aldı. Eş zamanlı düzenlenen Moskova Moda Haftası'nda ise Türk tasarımcılar Gökhan Yavaş ile Murat Aytulum, koleksiyonlarını uluslararası moda profesyonelleriyle buluşturdu.

Öte yandan, Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu İcra Komitesi Üyesi Cem Altan, zirve kapsamında üretim teknolojilerine odaklanan panelde söz alarak yapay zeka, robotik sistemler ve 3D tasarımın sektörde yarattığı dönüşümü değerlendirdi.

"Yapay zeka ve otomasyon sayesinde teslimat süreleri 6 aydan 2 haftaya kadar indi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altan, Türkiye gibi güçlü ve esnek üretim altyapısına sahip ülkeler açısından teknolojik dönüşümün önemine dikkati çekti.

Otomasyonun insan gücünün yerini tamamen almasının kısa vadede mümkün görünmediğini vurgulayan Altan, "Kovid-19 pandemisinin ardından müşteri talepleri önemli ölçüde hızlandı. Yapay zeka ve otomasyon sayesinde teslimat süreleri 6 aydan 2 haftaya kadar indi ancak bu teknolojik sıçramaya rağmen önümüzdeki 5 yıl içinde üretimin temel yapısı çok az değişecek çünkü moda endüstrisinde kullanılan kumaşlar ve materyaller, robotların kullanımına hala yeterince uygun değil." ifadelerini kullandı.

Altan, zirvenin Türkiye açısından uluslararası işbirlikleri ve yeni pazarlara erişim bakımından taşıdığı önemin altını çizerek, "BRICS+ Moda Zirvesi, tek seferlik iş görüşmeleri yerine uzun vadeli ortaklıkları teşvik ediyor. Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, tasarım potansiyeli ve küresel ticaret deneyiminin uluslararası işbirlikleriyle desteklenmesi açısından bu tür platformlar, Türk moda ve hazır giyim sektörüne yeni temas ve işbirliği fırsatları sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Yapay ZekaMoskovaEkonomiGüncelGiyimModaSon Dakika

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