Moskova Uluslararası Turizm Fuarı Türkiye'nin Katılımıyla Başladı

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından Moskova Uluslararası Turizm Fuarı (MITT), Türkiye'nin de katılımıyla başladı.
Dünyanın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen MITT, 30'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açtı.
Fuara katılan çok sayıda Türk turizmci, başkent Moskova'daki Crocus Expo'da yerini alarak Türkiye'nin en önemli pazarlarından olan Rusya'da tanıtım yapıyor.
Türk turizmcilerin yanı sıra Çin, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden temsilciler de 21 Mart'a kadar sürecek fuarda ziyaretçilere çeşitli alanlardaki turizm olanaklarını anlatacak.
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, TRT World'e verdiği röportajda Erzurum'un ekonomisi ve şehrin genel meseleleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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