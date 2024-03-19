Moskova Uluslararası Turizm Fuarı Türkiye'nin Katılımıyla Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Moskova Uluslararası Turizm Fuarı Türkiye'nin Katılımıyla Başladı

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Moskova Uluslararası Turizm Fuarı (MITT), Türkiye'nin de katılımıyla 30. kez düzenleniyor. Türk turizmciler, Rusya'nın önemli pazarlarından biri olan Moskova'da turizm olanaklarını tanıtacak. Ayrıca Çin, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden temsilciler de fuarda yer alacak.

19.03.2024 15:13
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Dünyanın en büyük turizm fuarlarından Moskova Uluslararası Turizm Fuarı (MITT), Türkiye'nin de katılımıyla başladı.

Dünyanın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen MITT, 30'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuara katılan çok sayıda Türk turizmci, başkent Moskova'daki Crocus Expo'da yerini alarak Türkiye'nin en önemli pazarlarından olan Rusya'da tanıtım yapıyor.

Türk turizmcilerin yanı sıra Çin, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden temsilciler de 21 Mart'a kadar sürecek fuarda ziyaretçilere çeşitli alanlardaki turizm olanaklarını anlatacak.

Kaynak: AA

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