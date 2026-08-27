Motorine İndirim: 5,36 TL ve Cuma İçin Ek 2 TL - Son Dakika
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Motorine İndirim: 5,36 TL ve Cuma İçin Ek 2 TL

Motorine İndirim: 5,36 TL ve Cuma İçin Ek 2 TL
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Motorine bugünden itibaren 5 TL 36 kuruş indirim yapıldı, Cuma için ek 2 TL'lik indirim planlanıyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorine, bugünden geçerli 5 TL 36 kuruş indirim yapıldı. Motorinde cuma gününden geçerli olacak şekilde 2 TL daha ikinci bir indirim hesaplanırken, dün kapanışa doğru piyasalar yukarı yönlü hareketlendi, Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin ton fiyatı arttı. İndirim için oluşan marj ortadan kalktı.

Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin ton fiyatı hareketli bir dönemden geçiyor. Petrol fiyatları, İran ile Umman arasındaki görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önünü açabileceği ve Orta Doğu'daki savaşın neden olduğu arz kesintilerini azaltabileceği beklentisiyle düştü. Brent vadeli kontratları 85-86 dolar, ABD ham petrolü (WTI) 81-82 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Petrolle koşut olarak küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da düştü. Bu gerileme motorine indirimi gündeme getirdi. Motorine, bugünden geçerli 5 TL 36 kuruş indirim yapıldı.

Motorine, cumadan geçerli olacak şekilde 2 TL daha ikinci bir indirim hesaplanırken, dün kapanışa doğru piyasalar birden yukarı yönlü hareketlendi, Brent petrol ve motorinin ton fiyatı yükseldi. İndirim için oluşan marj ortadan kalktı.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajanıs'na yaptığı açıklamada, "Çarşamba, hareketli bir gün yaşandı. Motorine, gün içindeki fiyatlara (Brent petrol ve küresel piyasalarda ürün fiyatı) göre 2 TL'lik indirim hesaplandı. Kapanışa doğru yukarı yönlü hareket hesapları alt üst etti, indirim konusu gündemden çıktı" dedi.

Kaynaklar, benzine indirim beklenip beklenmediği sorusunu, "Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı da bir miktar geriledi. Ancak, indirimi gerektirecek bir gerileme henüz oluşmadı" diye yanıtladı.

Kaynak: ANKA

Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine İndirim: 5,36 TL ve Cuma İçin Ek 2 TL - Son Dakika

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