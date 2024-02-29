Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor

Ekonomi

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Akaryakıt fiyatları son zamlardan sonra 40 TL'yi aşarken araç sahipleri uzun süredir fiyat artışıyla karşılaşmadı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre ise motorine 1 lira 35 kuruş indirim yapılacak.

En son Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ( EPDK) duyurusu ve uluslararası fiyatlardan kaynaklı iki indirimin yapıldığı motorine günler sonra bir indirim daha geliyor. Bu kez 1 lira 35 kuruşluk olacak indirimin 1 Mart Cuma günü itibariyle pompaya yansıması bekleniyor.

EN SON BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili 20 Şubat'taki açıklamasında "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz'ın açıklamasından 2 gün sonra benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim gelmişti.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 40,46 TL'den satılırken motorinin litre fiyatı ise 42,04 kuruştan tüketicilere ulaşıyor. Kentte LPG'nin ortalama fiyatı ise 20,90 TL dolayında bulunuyor.