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Motorine Zam Geliyor

07.07.2026 11:24
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Motorine 76 kuruş zam bekleniyor, akaryakıt fiyatları global dalgalanmalara rağmen artıyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatları, ABD ile İran savaşı öncesine gerilemesine karşın akaryakıt zamları devam ediyor. Motorine, ikinci bir zam daha göründü. Çarşamba gününden geçerli 76 kuruş zam bekleniyor. Bu tutar, pompaya yansıyacak.

ABD-İran savaşı ile fırlayan petrol fiyatları, iki ülke arasında ateşkes ilan edilmesiyle geriledi. Brent petrol, küresel piyasalarda 72-73 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Brent petrol fiyatlarının düşmesi gerek benzine gerekse de motorine indirim beklentilerini güçlendirdi. Ateşkesin ilan edildiği günlerde motorine peş peşe indirim yapıldı. Benzin fiyatları da bir miktar düştü. Ancak, aradan geçen kısa sürede küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatları, yukarı yönlü hareketliliğini sürdürdü. Bu hareketlilik, akaryakıta zammı tetikledi. Geçen hafta perşembe günü benzine 55 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt yeni haftaya da zamla başladı. Motorine, bugünden geçerli 1 TL 31 kuruş zam yapıldı.

BU GECE YARISI BİR ZAM DAHA YAPILACAK

Sektör temsilcileri, motorine çarşamba günü (bu gece yarısı) yeni bir zam daha beklendiğini belirterek,"Pompaya yansıması beklenen tutar, 76 kuruş düzeyinde bulunuyor. Benzin fiyatlarının önümüzdeki birkaç gün içinde değişmesi söz konusu değil" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Enerji, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine Zam Geliyor - Son Dakika

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