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Motosiklet ve bisiklet lastiği ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika

Motosiklet ve bisiklet lastiği ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

20.01.2022 10:50
Motosiklet ve bisiklet lastiği ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

Motosiklet ve bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç ve dış lastiklerin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Motosiklet ve bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç ve dış lastiklerin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin iki tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle, motosiklet ve bisikletlerde kullanılan kauçuk iç ve dış lastiklerle bunların aksam ve parçalarının ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasıyla alınan kararlar yürürlüğe konuldu.

İlk tebliğe göre, Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Tayland menşeli "bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler", "bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler" ve "diğerleri; aksam ve parçalar (dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)" ile "diğerleri; aksam ve parçalar (iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)" ürünlerinin ithalatında uygulanan mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayıyla, yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Buna göre, dampinge karşı önlem tutarı, ülkesine göre değişmekle birlikte "bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler" için kilogram başına 0,62-0,73 dolar, "bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler" için 0,22-2,02 dolar, "diğerleri; aksam ve parçalar (dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)" için 0,66-0,73 dolar ve "diğerleri; aksam ve parçalar (iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)" için 0,22-2,02 dolar olarak uygulanacak.

Diğer tebliğe göre de Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli "motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler", "motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler" ve "tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)" ile "tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)" ithalatına yönelik yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.

Dampinge karşı önlem tutarı, ülkesine göre değişmekle birlikte "motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler" için CIF kıymetinin yüzde 0-68'i oranında, "motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler" için CIF kıymetinin yüzde 19,6-100'ü oranında, "tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)" için CIF kıymetinin yüzde 0-68'i oranında, "tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)" için CIF kıymetinin yüzde 19,6-100'ü oranında uygulanacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Motosiklet, Bisiklet, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Motosiklet ve bisiklet lastiği ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Motosiklet ve bisiklet lastiği ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika
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