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MOYSAD Başkanı Ertekin: "Hedefimiz Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada söz sahibi haline getirmek" - Son Dakika

MOYSAD Başkanı Ertekin: "Hedefimiz Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada söz sahibi haline getirmek"

30.01.2022 17:57
MOYSAD Başkanı Ertekin: "Hedefimiz Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada söz sahibi haline getirmek"

Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, "Hedefimiz Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada söz sahibi haline getirmek.

Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, "Hedefimiz Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada söz sahibi haline getirmek. Asıl hayalimiz Türkiye'yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek" dedi.

Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), ilk genel kurulunu gerçekleştirerek başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirledi. 29 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen ve kurucu üyelerinin tamamımın katıldığı genel kurul toplantısında önce Divan Heyeti seçildi. Ardından kurucu üyelerden Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan dernek kuruluşundan bu yana yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Dernek tüzüğünün kurucu üyelerin onayına sunulmasının ardından derneğin ilk başkanı olarak Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin seçildi.

Üyelerin oy birliği ile seçilen ve 2 yıl boyunca derneğin başkanlığını yürütecek olan Ertekin, yaptığı teşekkür konuşmasında, sektörde birlik ve beraberliğin yeniden tesis edilmesinin önemine vurgu yaparken, derneğin sektöre yeni bir heyecan ve büyük bir güç katacağını söyledi. Amaçlarının sadece derneği büyütmek değil sektörün sorunlarına çözüm bulmak ve sektörün özellikle dış piyasaya açılmasına öncülük etmek olacağını sözlerine ekleyen Başkan Ertekin, hedeflerinin Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada söz sahibi haline getirmek ve asıl hayallerinin Türkiye'yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek olduğunu kaydetti. Ertekin ayrıca bu yıl büyük bir fuar organize etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Yapılan seçim neticesinde dernek Yönetim Kuruluna seçilen isimler şöyle:

YK Başkanı Alpaslan Baki Ertekin (Erciyes Anadolu Holding CEO), YK Başkan Yrd. Nuri Öztaşkın (Yataş Group CEO), YK Başkan Yrd. Davut Doğan (Doğanlar Holding YKB), YK Üyesi Muharrem Çilek (Çilek Mobilya YK Üyesi), YK Üyesi Mehmet Yayla (Kilim Mobilya YKB), YK Üyesi Ömer Çetmen (ÇETMEN Grup Başkan), YK Üyesi Metin Gültepe (İşbir Holding CEO) - İSTANBUL

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Davut Doğan, Türkiye, Türk, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MOYSAD Başkanı Ertekin: 'Hedefimiz Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada söz sahibi haline getirmek' - Son Dakika Ekonomi


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