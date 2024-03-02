MTA, 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat alanını ihale edecek

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA), "47. Etap" olarak adlandırılan 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat alanı ihale edilecek.
MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1, Manisa'nın Alaşehir İlçesinde 1 ve Salihli ilçesinde 1, Adana'nın Çukurova ilçesinde 1 ve Sivas'ın Merkez ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat alanının kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak.
Muhammen bedelleri 14 milyon 145 bin lira ile 44 milyon 590 bin, geçici teminat bedelleri ise 424 bin 350 lira ile 1 milyon 337 bin 700 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 20 Mart Pazartesi günü saat 10.30 ile 10.50 arasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
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Ordu'da fındık bahçelerinde popülasyonu artan kahverengi kokarca zararlısının bulunabileceği kışlaklarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde geçen yıl popülasyonunun arttığı gözlemlenen ve kışı kullanılmayan evlerin yanı sıra çatı aralarında ve serender gibi yerlerde geçirdikleri tespit edilen kahverengi kokarcanın yeniden yayılmasını önlemek amacıyla Ordu Valiliği tarafından bir süre önce eylem planı hazırlandı.
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağı konusunda belirsizliğin devam etmesiyle bu hafta karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararı ve ABD'nin istihdam raporunda yer alacak tarım dışı istihdam verisi...
Geçim sıkıntısı yaşayan emekli vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ege Et marketlerinde başlattığı uygulama sayesinde yüzde 20 indirimle et alabiliyor. Emekliler, bu uygulamadan memnuniyetlerini dile getiriyor.
Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe halkıyla bir araya gelmeye, onların taleplerini doğrudan dinlemek için esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ekonomik sıkıntıların toplumun her kesimini zorladığı bir dönemde esnafın yanında olmak, onların sesini duymak ve taleplerini dinlemek amacıyla gittiği Efes Sanayi Sitesi'nde Selçuk Belediye Başkanı Sengel esnafların desteğini aldı. Ekonomik kriz, yüksek vergiler ve artan maliyetler, birçok esnafın işletmelerini ayakta tutmasını zorlaştırırken esnaflar, kendilerini dinleyen ve sorunlarına çözüm bulmak için çaba gösteren Sengel'e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.
Türkiye'de geçen yıl Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce 15 bin 745 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenirken, bu kapsamda 1,1 trilyon liralık sabit yatırım yapılması ve 339 bin 952 kişiye istihdam yaratılması öngörülüyor. Yatırım teşvik sistemi, Türkiye'nin dengeli ve topyekun kalkınması hedefi doğrultusunda önemli bir politika aracı olarak kullanılıyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı kayıpla tamamlarken, altın ve dolar değer kazandı. Altın fiyatları yüzde 2,27 artışla 2.073 liraya yükselirken, doların fiyatı yüzde 1,49 artarak 31,5560 lira oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl yaralı halde bulunan bir bozkır kartalı, Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 10 ay süren tedavi sürecinin ardından doğaya salındı. Bu tedavi süreci, Genel Müdürlük tarafından yürütülen yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının sadece bir örneğidir. 2012-2023 döneminde 66 bin yaban hayvanı yeniden doğaya kazandırılmış ve 7 bin 600 ton besin desteği sağlanmıştır. Genel Müdürlük, yaban hayatının korunması ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için bütüncül bir koruma yaklaşımıyla hareket etmektedir.
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