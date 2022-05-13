MTOSB Başkanı Tekli: "Daha çok sanayi alanı oluşturacağız" - Son Dakika
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MTOSB Başkanı Tekli: "Daha çok sanayi alanı oluşturacağız"

13.05.2022 15:07
MTOSB Başkanı Tekli: "Daha çok sanayi alanı oluşturacağız"

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, "Mersin'de sanayicilerimizin yatırım iştahı kabarık. Bu anlamda daha fazla sanayi alanı oluşturabilmek için çalışıyoruz" dedi.

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, "Mersin'de sanayicilerimizin yatırım iştahı kabarık. Bu anlamda daha fazla sanayi alanı oluşturabilmek için çalışıyoruz" dedi.

Kongo Cumhuriyeti Özel Ekonomik Bölgeleri Bakanı Emile Ouosso ve beraberindeki heyet, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyete bölge hakkında bilgi veren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu olarak sanayicilerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturarak, daha kaliteli bir üretim gerçekleştirmeleri için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda 3. bölgemizdeki tüm çalışmalarımızı tamamlayarak 4. bölgenin bürokratik çalışmalarını tamamladık. Onay sürecindeyiz. Kısa süre içerisinde 5. bölge için bürokratik çalışmalarımıza başlayacağız. Mersin'de sanayicilerimizin yatırım iştahı kabarık. Bu anlamda daha fazla sanayi alanı oluşturabilmek için çalışıyoruz. 3. bölgemizin çalışmalarını Türkiye'de örneği olmayan bir hızda tamamladık. 4. bölgemizde de aynı hız ile çalışarak hemen ardından 5. bölgemizin çalışmalarına başlayacağız. Çok sayıda yatırım başvurusu var. Önümüzdeki süreçte Mersin sanayisinin çok hızlı bir büyüme ivmesine girmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kongo Cumhuriyeti Özel Ekonomik Bölgeleri Bakanı Emile Ouosso daha sonra Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu ve Model Fabrikanın mutlaka Kongo Cumhuriyeti'nde de kurgulanması gerektiğini ifade etti. - MERSİN

MTOSB Başkanı Tekli: Daha çok sanayi alanı oluşturacağız
MTOSB Başkanı Tekli: Daha çok sanayi alanı oluşturacağız

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OSB'deki yatırımlar ve sanayicilerin talepleri görüşüldü OSB'deki yatırımlar ve sanayicilerin talepleri görüşüldü Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

Organize Sanayi Bölgesi, Yatırım, Mersin, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MTOSB Başkanı Tekli: 'Daha çok sanayi alanı oluşturacağız' - Son Dakika


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