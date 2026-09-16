MTSO başkan adayı Boyraz, oda bütçesinin seçimde kullanılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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MTSO başkan adayı Boyraz, oda bütçesinin seçimde kullanılmasına tepki gösterdi

MTSO başkan adayı Boyraz, oda bütçesinin seçimde kullanılmasına tepki gösterdi
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MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, oda yönetimini seçim çalışmaları ve oda kaynaklarının kullanımı üzerinden eleştirdi. Boyraz, oda bütçesinin seçim faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasının üyelere açıklanmasını istedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, seçim çalışmaları ve oda kaynaklarının kullanımı üzerinden mevcut yönetime eleştirilerde bulundu. Boyraz, "Odayı seçim bürosuna çevirmeyin" diyerek, oda bütçesinin seçim çalışmalarında kullanılıp kullanılmadığının üyelere açıklanmasını istedi.

MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, yaptığı açıklamada, oda yönetiminin seçim döneminde sahadaki çalışmalarına dikkati çekti. Dört yıllık görev sürecinde esnaf, sanayici ve tüccarın sorunlarını anlatacak muhatap aradığını belirten Boyraz, seçim döneminde kentin her köşesinde yürütülen çalışmaları eleştirdi.

'Dört yıl boyunca neredeydiniz?'

Boyraz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dört yıl boyunca esnaf sizi aradı, sanayici sizi aradı, tüccar derdini anlatacak bir muhatap aradı. Siz neredeydiniz? Şimdi seçim geldi, bir anda Malatya'nın her köşesindesiniz. Billboardlar, afişler, pankartlar, insan ister istemez soruyordu. Bunların izinleri var mı, Hepsi yasal mı"

'O para üyenin parası'

Seçim çalışmalarının finansmanına ilişkin de sorular yönelten Boyraz, oda kaynaklarının üyelerin ödediği aidatlardan oluştuğunu ifade etti. Boyraz, oda bütçesinin seçim faaliyetlerinde kullanılması iddiasının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, "Çünkü odanın kasasında siftah yapmadığı gün bile aidatını ödeyen esnafın parası var. Üretmeye çalışan sanayicinin, ayakta kalmaya çalışan tüccarın parası var. O para sizin paranız değil, üyenin parası" dedi.

Boyraz, seçim ofisi yerine odanın kullanılmaması gerektiğini savunarak, "Seçim ofisi tutmayıp, odayı bir seçim bürosu gibi kullanamazsınız. Seçim çalışmanızı üyenin parasıyla finanse edemezsiniz. Eğer odanın tek kuruşu kullanılıyorsa, çıkın üyeye açıklayın" ifadelerini kullandı.

'Malatya'nın kaybedecek dört yılı daha yok'

Açıklamasında seçim sürecinde adayların kendi imkanlarıyla sahaya çıkması gerektiğini dile getiren Boyraz, üyelerin desteğinin sandıkta aranması çağrısında bulundu. Boyraz, "Kendi imkanınızla sahaya çıkın, üyeden destek isteyin, seçimi sandıkta kazanın. Ama odayı seçim bürosuna çevirmeyin" dedi.

MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, mevcut yönetimin dört yıllık hizmet dönemini de eleştirerek, "Dört yılın sonunda anlatacak bir şeyler ortaya koymadıysanız, bunun kaybeden siz değil, Malatya oldunuz" diye konuştu.

Boyraz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Şimdi Malatya'nın kaybedecek bir dört yılı daha yok. Biz bakanın gücünü değil, dünyanın desteğini istiyoruz. Gelin bu anlayışı birlikte değiştirelim."

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO başkan adayı Boyraz, oda bütçesinin seçimde kullanılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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