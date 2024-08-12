MTSO Başkanı: İş yeri inşaatları hızlandırılmalı, ticaret canlandırılmalı - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO Başkanı: İş yeri inşaatları hızlandırılmalı, ticaret canlandırılmalı

MTSO Başkanı: İş yeri inşaatları hızlandırılmalı, ticaret canlandırılmalı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İnönü Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek, iş yeri inşaatlarının hızlandırılması ve ticaretin canlandırılması gerektiğini belirtti.

12.08.2024 12:27
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İnönü Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Depremin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen toparlanma süreci beklediğimiz hızda ilerlemiyor. İş yeri inşaatları hızlandırılmalı. Ticareti canlandırmadıkça, şehri ayağa kaldırmak mümkün değil" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İnönü Caddesi üzerinde bulunan firmaları ziyaret etti. Konteynerlerde faaliyet yürüten firmaların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Sadıkoğlu, sorunların ivedi çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sağladı.

Konteynerlerde faaliyet yürüten esnafların ticaret yapamadığını, sadece var olma mücadelesi verdiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Depremin üzerinden 18 ay geçti. Toparlanma süreci beklediğimiz hızda ilerlemiyor. Bulunduğumuz her ortamda şehrimizin ticaretinin hızlıca ayağa kaldırılması gerektiğini dile getiriyoruz. Zira şehrin muhtelif yerlerine kurulan 3 bin 500 konteynerde faaliyet yürüten esnaflarımız sadece var olma mücadelesi veriyor. Sağlıklı bir ticaret yaptıklarını söyleyemeyiz. Asgari ücretin 17 bin TL olduğu bir dönemde birçok esnafın ayda 6-7 bin TL gibi satış yapıyor olması bizleri üzüyor. Konteynerde bulunan esnaflarımızın karşılaştığı WC, lavabo, internet, temizlik ve düzen eksikliğinden doğan sorunlarda şehirde kalma umutlarını olumsuz etkiliyor. Fiziki sorunların ivedi bir şekilde çözülmesi için ilgili kurumlarla daima görüşme halindeyiz. İnönü Caddesi üzerinde bulunan esnaflarımızın da sorunlarını not aldık ve ileteceğiz, takipçisi de olacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre şuan çarşı merkezinde inşası devam eden iş yeri sayısı 4 bin 709. Bu sayı elbette yeterli değil. İnşa süreci başlayan iş yeri sayısı artırılmalı ve süreç hızlandırılmalı. İş yerleri ne kadar hızlı tamamlanır ve teslim edilirse, şehrimiz o kadar hızlı ayağa kalkacaktır" dedi.

21 metrekare konteynerlerde ticaretini var etme mücadelesi gösteren esnafların bulunduğu bir ortamda mücbir sebep süresinin uzatılmasının mecburi olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Ticaret yapamayan, para kazanamayan firmalarımızı biriken vergileri ve SGK, Bağkur prim borçları kaygılandırıyor. 31 Ağustos'ta sona erecek olan mücbir sebep süresinin uzatılmasının mecburi olduğunu bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. İş yeri teslim edilmemiş, konteynerde var olma mücadelesi veren firmalarımızın biriken kamu borçlarını ödemesi imkansızdır. Her platformda söylediğim gibi; ya iş yerleri teslim olana kadar mücbir sebep süresi uzatılsın, ya da 18 aydır biriken tüm kamu borçları silinsin" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MTSO Başkanı: İş yeri inşaatları hızlandırılmalı, ticaret canlandırılmalı - Son Dakika

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