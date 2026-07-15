MTSO'dan İş Geliştirme Ofisi - Son Dakika
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MTSO'dan İş Geliştirme Ofisi

MTSO\'dan İş Geliştirme Ofisi
15.07.2026 11:41
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MTSO, IOM ile 'İş Geliştirme ve İş Birliği Ofisi'ni açarak uluslararası ticareti güçlendiriyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve firmalar arasındaki ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 'İş Geliştirme ve İş Birliği Ofisi'ni hizmete açtı.

MTSO hizmet binasında düzenlenen açılış programına MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Üyeleri İdris Üstemel ile Murat Aktoğ'un yanı sıra Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve IOM Misyon Şefi Gerard Karl Waite katıldı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM Türkiye) ile MTSO iş birliğinde yürütülen proje kapsamında kurulan ofisin, Mersin'in güçlü lojistik altyapısı, dinamik özel sektörü ve uluslararası ticaretteki stratejik konumu doğrultusunda faaliyet göstereceği bildirildi.

Özellikle Türk ve Suriyeli işletmeler arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi, sınır ötesi ekonomik iş birliklerinin artırılması ve yeni ticaret fırsatlarının oluşturulmasının hedeflendiği ofis aracılığıyla işletmelere finansmana ve pazarlara erişim, ikili iş görüşmeleri, dış ticaret süreçleri, mevzuat desteği ile eğitim ve bilgilendirme alanlarında rehberlik hizmeti sunulacağı kaydedildi.

Projeyle güvenli, düzenli ve sürdürülebilir ticaretin desteklenmesi, işletmelerin yeni pazarlara erişiminin kolaylaştırılması ve bölgesel ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Açılan ofisin, Mersin'in uluslararası ticaretteki konumunu daha da güçlendirmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO'dan İş Geliştirme Ofisi - Son Dakika

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