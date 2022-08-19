Mudanya'da Bursa siyah inciri hasadı başladı - Son Dakika
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Mudanya'da Bursa siyah inciri hasadı başladı

19.08.2022 13:15
Mudanya'da Bursa siyah inciri hasadı başladı

Mudanya ilçesinde üreticiler, Bursa siyah incirinin hasadına başladı.

Mudanya ilçesinde üreticiler, Bursa siyah incirinin hasadına başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, yaptığı açıklamada, siyah incirin Bursa'ya özgü bir meyve olduğunu belirtti.

Karadağ, Bursa siyah incirinin tanıtımının daha fazla yapılmasıyla pazarının artacağını ifade etti.

Eğitim Mahallesi'nde yaşayan üreticilerden Yaşar Kılıç ise bu yıl incirdeki verimliliğin geçen seneye kıyasla iki kat fazla olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Karadağ, Mudanya, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mudanya'da Bursa siyah inciri hasadı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da Bursa siyah inciri hasadı başladı - Son Dakika
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