Mudurnu'da Çiftçilere İndirimli Yem Satışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mudurnu'da Çiftçilere İndirimli Yem Satışı

Mudurnu\'da Çiftçilere İndirimli Yem Satışı

Mudurnu Süt Üreticileri Birliği, 800 çiftçiye indirimli hayvan yemi ve un satışı yaptı.

22.11.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Süt Üreticileri Birliği, bünyesinde bulunan 800 çiftçiye özel indirimli hayvan yemi ve un satışı yaptı. Piyasaya göre yaklaşık 200 lira indirimli ürün alan üreticiler satış noktasına akın etti.

Mudurnu Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Alpagut köyü Muhtarı İmren Çetin, ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine kampanya yaptı. Bünyesinde bulunan 800 çiftçiye indirimli olarak yem, küspe, kepek ve un ürünlerini satışa sundu. Birlik bütçesi ile alınan ürünler indirimli olarak üreticilerle buluşturuldu. Dua ile açılışı yapılan Süt Üreticileri Birliği'nin satış noktasına üreticiler akın etti. Başkan İmren Çetin, satışların hayırlı olmasını diledi.

Birliğin üyesi üretici Erkan Akıllı, "Başkanımız buraya yeni bir hizmet kazandırdı. Üreticilerimize hayırlı olsun. Piyasadan bir nebze olsun ucuz ürünlerimiz var burada. Kar amacı gütmeden, kendi çarkını çevirecek şekilde fiyatları en düşük seviyede tutarak satış yapılıyor" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Mudurnu, Tarım, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mudurnu'da Çiftçilere İndirimli Yem Satışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 17:01:02. #1.12#
SON DAKİKA: Mudurnu'da Çiftçilere İndirimli Yem Satışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.