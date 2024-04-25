Mudurnu Ziraat Odası Başkanlığından Bahçe Meyve-Sebzeleri İçin Fide Satışı

Ekonomi

Mudurnu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından satışa sunulan bahçe meyve-sebzelerin fideleri yoğun ilgi gördü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte sera ürünlerinin ekim zamanı geldi. Domates, biber, salata, karpuz, kavun gibi ürünlerin fideleri Mudurnu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından satışa sunuldu. Ziraat Odası Başkanlığı binasının önünde satışta sunulan fideler, 7-12,5 lira arasında değişen ücretlerle alıcıyla buluştu. Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, "Her yıl getirmekte olduğumuz fidelerimizi bu yıl da getirdik. Vatandaşa hizmet için çalışmaktayız. Çok talep olursa yeniden getirmeye devam edeceğiz. Şimdiden vatandaşların ürünleri hayırlı olsun" dedi. - BOLU