Muğla Arısının Seleksiyon ve Islahının Sürdürülebilirliği Projesi kapsamında 100 adet damızlık ana arı dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Arısının Seleksiyon ve Islahının Sürdürülebilirliği Projesi kapsamında 100 adet damızlık ana arı dağıtıldı

Muğla Arısının Seleksiyon ve Islahının Sürdürülebilirliği Projesi kapsamında 100 adet damızlık ana arı dağıtıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Hayvancılık Genel Müdürlüğü desteğiyle başlattığı 'Muğla Arısının Seleksiyon ve Islahının Sürdürülebilirliği Projesi' kapsamında 20 arıcıya 5'er adet olmak üzere toplam 100 adet damızlık ana arı teslim edildi. Hastalığa karşı dirençli hatlar oluşturuldu. Proje ile Muğla arısının ıslah çalışmalarında önemli aşama kaydedilmesi ve ıslah merkezinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

25.05.2024 00:35
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Hayvancılık Genel Müdürlüğü desteğiyle başlattığı 'Muğla Arısının Seleksiyon ve Islahının Sürdürülebilirliği Projesi' kapsamında 20 arıcıya 5'er adet olmak üzere toplam 100 adet damızlık ana arı teslim edildi.

Hastalığa karşı dirençli hatlar oluşturuldu

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 2011 yılından bu yana Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü destekleriyle çeşitli ıslah projeleri uyguladıklarını anlatarak, Muğla'da yerel arı ırkının ıslahı konusunda titizlikle çalıştıklarını söyledi. Saylak, "İlimizde ve ülkemizde arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için bölgeye uyumlu, yüksek verimli, hastalıklara ve zararlılara karşı dirençli ana arıların elde edilmesi ve bu arıların bölge üreticileri tarafından kullanımının sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün 'Muğla Bal Arısında Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Direnç Geliştirilmesi' projesi ile 'Muğla Bal Arısında Varroaya Karşı Islah Kolonilerinin Geliştirilmesi ve Yetiştirilmesi' projeleri başarıyla yürütülmüş ve gelinen nokta itibariyle; Amerikan Yavru Çürüklüğüne ve Varroaya dirençli hatlar oluşturulmuştur" dedi.

Saylak, her iki proje kapsamında 2018-2021 yılları arasında toplam 80 üreticiye; 160 yapay döllenme damızlık ana arı, 240 doğal döllenme damızlık ana arı olmak üzere toplam 400 ıslah edilmiş ana arı dağıtımı yapıldığını sözlerine ekledi. Barış Saylak, İl Müdürlüğü'nün proje iştirakçisi olduğu 'Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezi Projesi' ile de 2022-2023 yıllarında 61 genç arıcıya ana arı üretim eğitimleri verilerek, üreticilerin sertifikalandırıldığını söyledi.

Toplam 530 bin TL bütçeli proje ile Muğla arıcılığında yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan toplam 530 bin TL bütçeli, 'Muğla Arısının Seleksiyon ve Islahının Sürdürülebilirliği Projesi' kapsamında arıcılara dağıtılan 100 adet damızlık ana arının 80 tanesinin doğal döllenme yoluyla, 20 tanesinin ise yapay tohumlanmadan elde edildiği belirtildi. Proje ile Muğla arısının ıslah çalışmalarında önemli aşama kaydedilmesi ve ıslah merkezinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Bu çerçevede, ilimizdeki arıcılık faaliyetlerinde üretimin çeşitlendirilmesi, kaliteli ve sağlıklı ana arı kullanımının teşvik edilmesi ve bölgemizin damızlık ana arı ihtiyacının sertifikalı üretim şekliyle karşılanması gibi önemli hedefler adım adım hayata geçirilecek.

Fethiye İncirköy'deki Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Islah Merkezi'nde düzenlenen dağıtım törenine, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, HAYGEM Müdürü Salih Çelik, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, TAB Başkanı Ziya Şahin ve MAYBİR Başkanı Veli Türk ile arıcılar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Arısının Seleksiyon ve Islahının Sürdürülebilirliği Projesi kapsamında 100 adet damızlık ana arı dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Arısının Seleksiyon ve Islahının Sürdürülebilirliği Projesi kapsamında 100 adet damızlık ana arı dağıtıldı - Son Dakika
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