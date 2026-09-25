Muğla Bodrum\'da limana yanaşan Bermuda bayraklı Aurora\'dan 1814 yolcu indi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aurora" adlı kruvaziyer 1814 turist getirdi.

Bermuda bayraklı 277 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğu İngiliz 1814 yolcu ile 814 personelin bulunduğu belirtildi.

İlk kez ilçeye geldiği belirtilen gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

"Aurora"nın bir sonraki durağının Limassol Limanı olacağı öğrenildi.