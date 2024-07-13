Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'de yeni ulaşım hizmetini başlatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'de yeni ulaşım hizmetini başlatıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz\'de yeni ulaşım hizmetini başlatıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sazak, Otmanlar ve Karaçam Mahallelerinde oluşturulan yeni güzergahlarda 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü MUTTAŞ araçlarıyla ulaşım hizmetini başlatıyor.

13.07.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Köyceğiz'in Sazak, Otmanlar ve Karaçam Mahallelerinde oluşturulan yeni güzergahlarda 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü MUTTAŞ araçlarıyla ulaşım hizmetini başlatıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sazak, Otmanlar ve Karaçam Mahallelerinde yeni ulaşım güzergahını 15 Temmuz 2024 Pazartesi gününden itibaren hizmete sunuyor.

Yeni güzergahta 65 yaş üstü vatandaşlar ile diğer ücretsiz taşınma hakkı bulunan gruplar aynı şekilde hizmet almaya devam edecek. Başlayacak olan ulaşım hizmeti ile birlikte Sazak, Otmanlar ve Karaçam Mahalleleri'nde yaşayan vatandaşlar çevre mahalle ve ilçe merkezine daha rahat ulaşımlarını sağlayabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bölgemizdeki ulaşım ağını sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yeni hat, hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. Bölge halkının talepleri doğrultusunda açacağımız yeni güzergahta hizmetimiz 15 Temmuz Pazartesi günü başlayacak." Denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'de yeni ulaşım hizmetini başlatıyor - Son Dakika

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