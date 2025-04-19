Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden 22 Milyon Yerel Tohum Dağıtımı

Türkiye'nin en donanımlı Yerel Tohum Merkezi'ni Muğla'da kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi, envanterine eklediği 980 ata tohumundan elde edilen yerel tohumları ülke genelinde ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında 3 Milyon yerel tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. 2025 yılında dağıtılan 3 Milyon yerel tohumla Büyükşehir Belediyesi'nin ülke genelinde bugüne kadar dağıttığı yerel tohum sayısı 22 Milyona ulaştı.

Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi 4 bin 700 mlik alanda Yerel Tohum Deneme Parselleri, Tıbbi- Aromatik Bitki Parselleri, Eğitim alanları, Distilasyon Tesisi ve 3 adet laboratuvardan oluşuyor. Envanterinde 980 yerel tohum bulunan Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde kayıt altına alınan tohumlar, doğrulama ekimleri bittikten sonra laboratuvarda analizleri yapılarak her yıl ülke genelinde dağıtılıyor. 2025 yılında Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi 3 Milyon ata tohumunu Türkiye'nin 81 iline gönderdi. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi'nin 22 Milyon ata tohumu Türkiye'nin 81 ilinde toprakla buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem; "Burada 980 çeşit tohumumuz şu anda bulunmakta. Büyükşehir Belediyemiz olarak yerel tohumlar önce bize ulaştıktan sonra merkezimize geliyor. Geldikten sonra öncelikle hastalık ve zararlı taşıyor mu ona bakıyoruz. Arkasından yerel tohum mu bunun denemelerini yapıyoruz. Yaptıktan sonra üretimlerimize geçiyoruz. Bu milyonlarca üretim yapıyoruz bir sezon içerisinde. Toplamda bugüne kadar 22 milyon yerel tohumumuz 81 ile dağıtılmak oldu. Bu yerel tohumları belirledikten sonra da eksi 196 derecede 100 yıllar boyu saklanması için üniversitelerimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Burada bu amaçlara hizmet etmek üzere 3 ayrı laboratuvar bulunmaktadır. Sezon açıldığında yani Şubat ayı geldiğinde vatandaşlarımızın bütün Türkiye'ye bu dağıtımı açıyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toprakların korunması, tarımsal üretimin artması ve sürdürülebilir olması için ata tohumlarının korunmasının kritik önem taşıdığını, yerel tohum yani atalarının en değerli miras olarak tohumları korumak, toprakları bu tohumlarla buluşturmanın kendilerinin en önemli görevi olduğunu açıkladı. - MUĞLA