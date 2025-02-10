Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Malatya'ya Araç Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Malatya'ya Araç Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Malatya\'ya Araç Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmak amacıyla Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerine toplam üç otobüs hibe etti. Başkanlar, desteğin hizmet kapasitesini artıracağını vurguladı.

10.02.2025 12:26  Güncelleme: 12:28
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6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmak, vatandaşların yanında olmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerine üç otobüs hibe etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Malatya'ya araç desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Malatya'nın Arapgir Belediyesi'ne 35 koltuk kapasiteli bir otobüs, Yazıhan Belediyesi'ne ise 17 ve 18 koltuk kapasiteli iki otobüs olmak üzere toplam üç otobüs hibe etti. Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı arttırmak amacıyla gerçekleştirdiği bu destekle, Arapgir ve Yazıhan Belediyelerinin araç filosunu güçlendirmiş oldu. Hibe edilen araçlar Arapgir ve Yazıhan Belediyelerine teslim edildi.

Başkan Cömertoğlu, "Ahmet Başkanımızın çok kıymetli dokunuşları oldu"

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Ahmet Aras Başkanımızın deprem döneminde yaptığı işlere elçilik ettim, çok kıymetli dokunuşları oldu, aşları oldu. Depremin 2. yılında yine bizleri unutmayarak yardımlarına devam ediyorlar. Ben kendisine Malatya'mız adına bir kez daha teşekkürü borç biliyorum, Allah kendisinden razı olsun, ekibini muvaffak eylesin" dedi.

Başkan Göçer, "Bu hibe ile daha hızlı ve daha etkin hizmet vereceğiz"

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Yazıhan Belediyesi'ne 2 adet hizmet aracı hibe edildi. Bu destek, ilçemizin hizmet kapasitesini artırarak vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunmamıza katkı sağlayacaktır. Desteklerinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz"

Başkan Aras, "Deprem bölgelerinde hemen çalışmalara başladık"

Araç tesliminde konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugün felaketin ikinci yıl dönümünde sizlerle birlikte olabilme şansı yakalamak çok değerli. 2 yıl önce 6 Şubat depremini duyduğumuz anda Malatya'daki yıkım daha duyulmamıştı. Hemen biz Hatay'a koştuk ve Hatay'da daha ikinci gün çorbamızı kaynattık" dedi.

Aras, "Biz Muğla olarak Malatya'nın yanındayız"

"Depremin ikinci yılında yeniden Malatya'da olmak ve Malatya'mıza Muğla halkının vicdanından Muğla halkının o geniş yüreğinden kopan desteği yapmak için buradayız. Beş belediye başkanımızla toplantı yaptık ve o toplantıda ilçelerimize nasıl destek olabileceğimizi planladık. Bugünden itibaren aciliyet sırasına göre bütün desteği Malatya'mızla paylaşacağız. Biz gelirken elimiz boş gelmedik. Belediyemize toplu taşıma aracı getirdik ve Muğla halkının Malatya halkına hediyesidir. Haftaya ekibimiz gelecek ve tek tek proje üzerinde çalışılacak ve halkımızın ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar bir an önce başlayacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Malatya'ya Araç Desteği - Son Dakika

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