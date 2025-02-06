Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Malatya\'ya Deprem Yardımı

Ekonomi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmak, vatandaşların yanında olmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerine üç otobüs hibe ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden Malatya'ya araç desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Malatya'nın Arapgir Belediyesi'ne 35 koltuk kapasiteli 1 otobüs, Yazıhan Belediyesi'ne ise 17 ve 18 koltuk kapasiteli 2 midibüs olmak üzere toplam üç araç hibe ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı arttırmak amacıyla gerçekleştirdiği bu destekle, Arapgir ve Yazıhan Belediyelerinin araç filosunu güçlendirmiş olacak.

Başkan Aras: "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız"

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay ve Malatya'da vatandaşlarla buluşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8 Şubat Cumartesi günü Yazıhan Belediyesi'ne hibe edilen araçların teslim törenine katılacak.

Başkan Aras, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem felaketinin yıkıcı etkisini en aza indirmek ve kentlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, afetin ilk gününden bu yana depremden etkilenen bölgelerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA