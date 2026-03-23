Üreticinin talebi üzerine sulama havuzu kapasitesi 30 tona çıkarıldı - Son Dakika
Üreticinin talebi üzerine sulama havuzu kapasitesi 30 tona çıkarıldı

Üreticinin talebi üzerine sulama havuzu kapasitesi 30 tona çıkarıldı
23.03.2026 14:03  Güncelleme: 14:04
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas'ın Kultak Mahallesi'nde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla sulama havuzunda iyileştirmeler yaparak üreticilere daha etkin su çözümleri sunmayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla Milas'ın Kultak Mahallesi'nde hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında, mevcut sulama havuzunda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla havuzun kapasitesi artırılarak bölgedeki üreticilerin su ihtiyacına daha etkin çözümler sunulması hedeflendi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ayrıca 50 milimetre çapında 300 metre uzunluğunda boru hattı döşenerek, mevcut suyun daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlayacak altyapı oluşturuldu. Hayata geçirilen proje ile birlikte bölgede tarımsal sulamanın daha verimli hale getirilmesi ve üreticilerin suya erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Çınar: "Sulama sisteminde kapasitenin arttırılmasına ihtiyacımız vardı"

Mahalle sakinlerinden Mesut Çınar, "Köyümüzde üretim noktasında çoğu şeyi kendimiz üreterek karşılıyoruz. Sulama sisteminde kapasitenin arttırılmasına ihtiyacımız vardı. Bu çalışmadan dolayı Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muhtar Kayıkçı: "Talebimiz karşılıksız kalmadı"

Kultak Mahalle Muhtarı Hüsnü Kayıkçı, mahallelerinin büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını belirtti. Muhtar Kayıkçı, "Tarımsal sulama konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Mevcut sulama havuzumuzun kapasitesinin artırılması için Büyükşehir Belediyemize talepte bulunduk. Sağ olsunlar talebimizi olumlu karşıladılar ve havuzumuzun kapasitesini artırdılar. Desteklerinden dolayı Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Başkan Aras: "Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kırsalda üretimi destekleyen yatırımlara aralıksız devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Muğla'mızın bereketli topraklarında üretimin sürdürülebilirliği için suyun doğru ve verimli kullanılması büyük önem taşıyor. Bu anlayışla, üreticilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözümler üretmeye devam ediyoruz."

Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmaya, tarımsal üretimi güçlendiren projeleri hayata geçirmeye ve üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için gerekli destekleri sunmaya devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreticinin talebi üzerine sulama havuzu kapasitesi 30 tona çıkarıldı - Son Dakika

Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Savaşa değil maça gittiler İşte sonuç
Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:40:50. #7.12#
SON DAKİKA: Üreticinin talebi üzerine sulama havuzu kapasitesi 30 tona çıkarıldı - Son Dakika
