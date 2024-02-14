Muğla Büyükşehir Belediyesi Personeline Maaş Zammı

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 4 bin 108 personelini ilgilendiren maaş zammı ek protokolle arttırıldı. Buna göre en düşük maaş 25 bin 997 TL'den 29 bin 002 TL'ye yükseldi. En düşük maaşı alan grup sadece 146 kişiyle sınırlıyken, diğer tüm personel 30 bin 312 TL ve üzerinde maaş alacak.

Türkiye'de yaşanan ekonomik problemler, yapılan zamlar sonrası alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına zam yapmaya devam ediyor. DİSK Genel-İş Muğla 2'nolu şube ile yapılan ek protokolle 25 bin 997 TL olan en düşük maaş bu yıl 29 bin 2 TL'ye yükseldi. Bu miktarı 146 kişi alırken diğer 4 bin 108 kişi 30 bin 312 - 39 bin 227 TL arasında ücret alacaklar. - MUĞLA