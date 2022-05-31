Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kredi Notu Aaa - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kredi Notu Aaa

31.05.2022 12:26
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kredi Notu Aaa

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan kredi değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulusal Uzun Vadeli Notunda AAA aldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün kötü ekonomi koşullara rağmen uyguladıkları mali politika sayesinde güçlü bir sistem oluşturduklarını belirtti.

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan kredi değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulusal Uzun Vadeli Notunda AAA aldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün kötü ekonomi koşullara rağmen uyguladıkları mali politika sayesinde güçlü bir sistem oluşturduklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin harcamaların sürdürülebilirliği, ayarlanabilirliği, borç ve likitide sağlamlığı gibi alanlarda gösterdiği mali disiplini nedeniyle, Ulusal Uzun Vadeli Not alanında AAA alarak en yüksek kredi notuna sahip olduğu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi yüksek, ekonomik, finansal ve yönetimsel koşullardaki ani değişikliklerden etkilenme olasılığının düşük olmasını anlamına gelen not ile önemli bir başarıya imza attıkları belirtildi.

"DEVRALDIĞIMIZ BORÇLARIN YAKLAŞIK 664 MİLYON TL'SİNİ ÖDERKEN, BİR YANDAN DA BÜYÜK İHTİYAÇ DUYAN BÖLGELERE YATIRIM YAPMAYA DEVAM ETTİK"

Günümüzdeki ekonomik koşulların gittikçe kötüleştiğine ve ağırlaştığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yine de uyguladıkları mali politika sayesinde ulusal ve uluslararası alanda güvenilir bir kurum olduklarını söyledi. Gürün, şeffaf, hesap verilebilir ve mali disipline dayanan bir sistem oluşturarak hemşerilerine hizmet ettiklerini belirtti. Gürün, şu açıklamayı yaptı.

"Daha önce olduğu gibi Uluslararası Kredi Kuruluşu Fitch Ratings tarafından kredi notumuzun yine AAA olarak belirlenmesi bizleri mutlu etti. 2014 yılında kurulmuş bir Belediye olarak, hızlıca yapılanmamızı tamamladık ancak yüklü bir borç stoğuyla 1 Milyar 100 Milyon TL borçla karşı karşıya kaldık. Devraldığımız borçların yaklaşık 664 Milyon TL'sini öderken, bir yandan da yatırıma büyük ihtiyaç duyan bölgelere yatırım yapmaya devam ettik. Bunları aynı anda yürütmek önemli bir planlama gerektirmekteydi. Biz de ekibimizle bu planlamayı çok doğru ve verimli bir şekilde yaptık. Borç ödememizin yanı sıra Muğla'ya 3 Milyar 45 Milyon TL yatırım yaparak en fazla yatırım yapan kurum olduk. Muğlalı hemşerilerimize hizmet etmek, güçlü bir mali sistem ile sadece bizim değil gelecek arkadaşlarımızın da çalışmalarını kolaylaştırmak yapılacak yatırımlara kaynak yaratmak için çalışmalarımız büyük bir disiplin içinde devam edecek."

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kredi Notu Aaa
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kredi Notu Aaa

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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