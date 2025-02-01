Muğla'da 320 Milyon TL'lik Ölüdeniz Yolu Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da 320 Milyon TL'lik Ölüdeniz Yolu Yenileme Çalışmaları Başladı

Muğla\'da 320 Milyon TL\'lik Ölüdeniz Yolu Yenileme Çalışmaları Başladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ölüdeniz yolunun yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Proje için 320 milyon TL ayrılırken, Fethiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlaması bekleniyor.

01.02.2025 11:19  Güncelleme: 11:25
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 320 milyon TL'lik yatırımla yapımına başlanan Fethiye Ölüdeniz yolunda incelemelerde bulundu.

Fethiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ölüdeniz'in yolları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Yenileme çalışmalarının başladığı yolda incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ölüdeniz yolunun Fethiye'nin turizme olan etkisi açısından çok önemli bir yol olduğunu ve milyonlarca yerli ve yabancı misafirin kullandığı bu yolda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Aras, Ölüdeniz gibi önemli bir turizm bölgesinin yolunu yenilemek için çalışmalara başladıklarını, bu projede 320 milyon liralık kaynağı yol yapımına ayırdıklarını bunun yanı sıra, 8 milyon lira da su ve altyapı çalışmaları için kullanılacaklarını açıkladı. Başkan Aras, "Bizim ülkemiz için de çok güzergah burası. Sadece Muğla'mız ve Fethiye'miz için değil. Ülkemizin ve dünyanın her yerinden gelen misafirler bu yolu kullanıyorlar. Fethiye'ye yakışır bir yer olması gerekiyordu. Halkımızın yanında olacağız. Motivasyonumuz tam, enerjimiz var. Kentimiz için, ülkemiz için, Muğla için çalışıyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da 320 Milyon TL'lik Ölüdeniz Yolu Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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