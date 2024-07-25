Muğla'da 370 Bin Sazan Yavrusu Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da 370 Bin Sazan Yavrusu Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı

Muğla\'da 370 Bin Sazan Yavrusu Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilen 370 bin sazan yavrusunu, Milas Çallı Mahallesi'ndeki Geyik Barajı ile Köyceğiz Gölü, Akköprü Baraj Gölü, Balcılar, Kozağaç, Kurucuova ve Gökçay Göletlerine bıraktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılında başlattığı 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile bölgedeki balıkçılar, üreticiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Geyik Barajı'nda düzenlenen balık salımında, 2024 yılında üretimi gerçekleştirilen toplam 370 bin adet yavru sazan balığının Muğla'nın farklı noktalarına bırakılmak üzere tahsis edildiğini kaydetti. Saylak, 'Bakanlığımızın iç sularda başlattığı proje kapsamında baraj göllerimizde ve göletlerde balık popülasyonunu artırmaya devam edeceğiz' dedi. 100 bin yavru balığın bugün itibariyle Geyik Barajı'na salındığını belirten Saylak, geri kalan 270 bin balığın da eş zamanlı olarak Köyceğiz Gölü, Akköprü Baraj Gölü, Balcılar, Kozağaç, Kurucuova ve Gökçay Göletlerine bırakıldığını söyledi. Saylak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2023 yılında Muğla'nın iç su kaynaklarının bulunduğu 9 ayrı lokasyonda toplam 478 bin 300 adet yavru salımı yaptığını sözlerine ekledi. - MUĞLA

25.07.2024 14:24
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilen 370 bin sazan yavrusunu, Milas Çallı Mahallesi'ndeki Geyik Barajı ile Köyceğiz Gölü, Akköprü Baraj Gölü, Balcılar, Kozağaç, Kurucuova ve Gökçay Göletlerine bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılında başlattığı 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile bölgedeki balıkçılar, üreticiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Geyik Barajı'nda düzenlenen balık salımında, 2024 yılında üretimi gerçekleştirilen toplam 370 bin adet yavru sazan balığının Muğla'nın farklı noktalarına bırakılmak üzere tahsis edildiğini kaydetti. Saylak, "Bakanlığımızın iç sularda başlattığı proje kapsamında baraj göllerimizde ve göletlerde balık popülasyonunu artırmaya devam edeceğiz" dedi. 100 bin yavru balığın bugün itibariyle Geyik Barajı'na salındığını belirten Saylak, geri kalan 270 bin balığın da eş zamanlı olarak Köyceğiz Gölü, Akköprü Baraj Gölü, Balcılar, Kozağaç, Kurucuova ve Gökçay Göletlerine bırakıldığını söyledi.

Saylak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2023 yılında Muğla'nın iç su kaynaklarının bulunduğu 9 ayrı lokasyonda toplam 478 bin 300 adet yavru salımı yaptığını sözlerine ekledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da 370 Bin Sazan Yavrusu Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 370 Bin Sazan Yavrusu Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı - Son Dakika
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