Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsü Seferlerinde Tarife Değişikliği Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsü Seferlerinde Tarife Değişikliği Yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsü Seferlerinde Tarife Değişikliği Yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kabotaj Bayramı'nda başlattığı deniz otobüsü seferlerinde vatandaşların talepleri üzerine yeni tarife uygulamaya başladı. Fethiye-Marmaris, Bodrum-Turgutreis ve Didim-Turgutreis-Bodrum seferlerinde saatler ve ücretlendirmeler güncellendi. Öğrenci, öğretmen, yaşlı, engelli ve gazi/şehit yakını yolculara indirimli veya ücretsiz seyahat imkanı sunuluyor.

20.07.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
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1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda Didim-Turgutreis- Bodrum deniz otobüsü seferlerini başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz'da da Fethiye- Marmaris, seferlerini başlattı.

Geçen 15 günlük süre sonrasında vatandaşların, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ücret ve sefer saatlerinin değişmesi talebi üzerine deniz otobüsü ulaşımında yeni tarife hayata geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin deniz otobüsü seferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükşehir belediyesi olarak ilimizdeki kara trafiği yoğunluğunu azaltmak, yerli ve yabancı misafirlerin mavi turizmi daha yakından görmeleri için başlattığımız deniz ulaşımını 15 gün boyunca kullanan vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine saat ve ücretlendirmeler de güncelleme yaptık"

Talepler üzerine 15 Temmuz itibariyle yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Fethiye - Marmaris sefer saatleri ve fiyat tarifesi:

Fethiye - Marmaris (Seyir süresi 2 saat 15 dakika)

Pazartesi: 08: 00, 14: 00, Salı: 08: 00, 11: 00, 17: 00, 19.40, Çarşamba: 11: 00, 17: 00, 19: 40, Perşembe: 11: 00, 17: 00, Cuma: 08: 00, Cumartesi: 08: 00, 14: 00,19.40, Pazar: 11: 00, 17: 00

Marmaris - Fethiye (Seyir süresi 2 saat 15 dakika) Pazartesi: 17: 00, Salı: 11: 00, 17: 00, Çarşamba: 08: 00, 14: 00, Perşembe: 08: 00, 14: 00, 19: 40, Cuma: 17: 00, Cumartesi: 11: 00, 17: 00, Pazar: 08: 00, 14: 00, 19: 40. 1 kişi tek yön: 300 TL

Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği Gereği Öğrenci Kartı Bulunanlar ve Öğretmenler ile 60-65 Yaş Yolcu: 200 TL. 65 yaş üzeri yolcu: ücretsiz. 0-5,5 yaş grubu: ücretsiz. Gazi ve şehit yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gazi kartı ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz. Yüzde 40 ve üzeri engelli (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz

Bodrum - Turgutreis sefer saatleri ve fiyat tarifesi: Bodrum - Turgutreis (Seyir süresi 35 dakika) Her gün: 11: 15, 19: 50, Turgutreis - Bodrum (Seyir süresi 35 dakika) Her gün: 10: 20, 19: 00 1 kişi tek yön: 100 TL. Şehiriçi toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliği gereği öğrenci kartı bulunanlar ve öğretmenler: 60 TL, 65 yaş üzeri yolcu: Ücretsiz, 0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz Gazi ve Şehit Yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gazi kartı ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz. yüzde 40 ve üzeri engelli (aile ve sosyal politikalar bakanlığından ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Kişilere): Ücretsiz

Didim - Turgutreis - bodrum sefer saatleri ve fiyat tarifesi: Didim - Turgutreis (Seyir süresi 1 saat 10 dakika) Her gün: 09: 00, 17: 45, Turgutreis - Didim (Seyir süresi 1 saat 10 dakika). Her gün: 12: 00 20: 35

Didim - Bodrum (Seyir süresi 1 saat 40 dakika), Her gün: 09: 00, 13: 45, 17: 45, Bodrum - Didim (Seyir süresi 1 saat 40 dakika). Her gün: 11: 15, 15: 45, 19: 50 1 kişi tek yön: 150. Şehir içi toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliği gereği öğrenci kartı bulunanlar ve öğretmenler: 100 TL. 65 yaş üzeri yolcu: 75 TL. 0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz. Gazi ve şehit yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gazi kartı ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz

Yüzde 40 ve üzeri engelli (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsü Seferlerinde Tarife Değişikliği Yaptı - Son Dakika

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