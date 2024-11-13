Muğla\'da Flake Yem Üretim Tesisi Projesi İçin Protokol İmzalandı

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Milas Süt Üreticileri Birliği arasında, üreticilerin yüksek giderlerini azaltmak için Flake Yem Üretim Tesisi Projesi iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhan Korkmaz, "Hayvancılık sektörü sıkıntılı günler yaşıyor. Yem maliyetlerine yönelik bir proje yaptık. Yem konusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'tan destek istedik. Bizler pahalı süt satmak istemiyoruz. Girdi maliyetlerinin bu konuda azalması gerekiyor. Girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle süt ve süt ürünleri pahalı durumda. Üreticilerimiz de büyük sıkıntılar yaşıyor. Üreticilerimize yem konusunda bu protokolle katkı sağlanacak" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ile Milas Süt Üreticileri Birliği arasında bir protokol için buradayız. Flake Yem Üretim Tesisi Projesi protokolünü imzalıyoruz. 3 bine yakın üyesi olan birliğimizi destekliyoruz. Milas'taki çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ekonominin zorlaştığı, girdi maliyetlerinin çok arttığı bir dönemde üreticilerimize yem konusunda destek vereceğiz. Tesisimiz 5 ton saat kapasiteli olacak ve Milas Organize Sanayi Bölesinde kurulacak. Yaklaşık maliyeti 20 milyon civarında olacak. Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Tesis Milas Süt Birliği tarafından işletilecek. Tarım ve hayvancılığa desteğimiz sürecek" dedi. - MUĞLA