Ula'da üreticiye zeytin ve ceviz fidanı desteği

22.01.2026 14:58  Güncelleme: 15:00
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Her Kapıda Bir Fidan' Projesi kapsamında Ula'da zeytin ve ceviz fidanları dağıtıldı. Proje ile tarımsal çeşitlilik ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri destekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Her Kapıda Bir Fidan' Projesi ile il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ula'da zeytin ve ceviz fidanları talep eden üreticilerle buluştu.

Kırsal alanlarda üretim kültürünü güçlendirmek, uzun vadeli ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Her Kapıda Bir Fidan' Projesi üreticilere destek olmaya devam ediyor. Proje ile iklim değişikliğine dayanıklı ve bölgeye uygun türlerle yeşil dokunun artırılması, aile ekonomisine ek gelir sağlayacak sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Zeytin ve ceviz fidanları ile hem tarımsal çeşitliliğin artması hem de gelecek nesillere üretken ve yeşil bir çevre bırakılması hedeflenirken, bu seferki dağıtım Ula'da gerçekleşti. Böylece toplamda bin 412 üreticiye, 104 bin adet zeytin ve 55 bin adet ceviz fidanı olmak üzere 159 bin adet fidan üreticilerle buluşturuldu.

Gökçe Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gönen de verilen desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çiftçilere verdiği katkılardan dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, "Zeytin ve ceviz, bölgemizin iklimine ve toprak yapısına uygun, uzun ömürlü ve yüksek katma değerli ürünlerdir. Bu fidanlarla amacımız kırsalda üretim kültürünü güçlendirmek, aile ekonomilerine katkı sağlamak, tarımsal çeşitliliği arttırmak ve iklim değişikliğine daha dirençli bir tarım yapısını desteklemektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarımı yalnızca bugünün ihtiyacı olarak değil, geleceğin stratejik alanı olarak görüyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, toprağı desteklemeye ve doğayla uyumlu projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Her Kapıda Bir Fidan' Projesinin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Muğla'nın bereketli topraklarında üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticinin emeğini desteklemek ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir tarım yapısı oluşturmak için 'Her Kapıda Bir Fidan' projesi ile hem yeşil dokuyu güçlendirdiklerini, hem de aile ekonomilerine uzun vadeli katkı sağlayacak ürünleri yaygınlaştırdıklarını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
