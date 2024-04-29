Muğla'da İşgücü Piyasası Araştırması: Eleman Temininde Güçlük Çekilen Meslekler - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da İşgücü Piyasası Araştırması: Eleman Temininde Güçlük Çekilen Meslekler

Muğla\'da İşgücü Piyasası Araştırması: Eleman Temininde Güçlük Çekilen Meslekler

Muğla'da yapılan 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması, eleman temininde en fazla güçlük çekilen mesleklerin kat hizmetleri elemanı/kat görevlisi, garson, özel güvenlik görevlisi, resepsiyon görevlisi ve kompozit ürün üretim elemanı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, Muğla'da en fazla istihdam artışı konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründe bekleniyor.

29.04.2024 14:06
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Muğla'da İŞKUR tarafından yapılan 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması, eleman temininde en fazla güçlük çekilen ilk beş mesleğin, kat hizmetleri elemanı/kat görevlisi, garson (servis elemanı), özel güvenlik görevlisi (silahsız), resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı) ve kompozit ürün üretim elemanı (devamlı levha) olduğunu ortaya koydu.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Muğla'da 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihlerinde bin 655 işyerinde işverenler/işveren temsilcileri ile yüz yüze ve elektronik ortamda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması tamamlandı. Saha çalışmasından elde edilen veriler doğrultusunda, Muğla genelinde açık işi olan işyeri ortalama oranı yüzde 28,4 olarak hesaplandı. Sektörler açısından en yüksek açık işi olan işyeri oranının yüzde 38,2 ile diğer hizmet faaliyetleri sektöründe olduğu görüldü. Diğer hizmet faaliyetleri sektörünü sırasıyla, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü 35,9'luk, imalat sektörü yüzde 33'lük ve toptan ve perakende ticaret sektörü 32,6'lık açık işi olan işyeri oranını izledi.

Sayısal olarak en fazla istihdam artışı konaklama ve yiyecek hizmetlerinde bekleniyor

Araştırmaya göre, il genelinde açık işlerin en fazla olduğu ilk beş meslek; turizm ve otelcilik elemanı, kat hizmetleri elemanı/kat görevlisi, özel güvenlik görevlisi (silahsız), garson (servis elemanı) perakende satış elemanı (gıda) meslekleri şeklinde sıralandı. Muğla İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre, 14 Temmuz 2024 itibarıyla net istihdam artışı beklentisi yüzde 1,7 olarak tahmin edildi. Sayısal olarak en fazla istihdam artışı konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri sektörü ile inşaat sektöründe beklenirken oransal olarak en yüksek istihdam artışı diğer hizmet faaliyetleri ile inşaat sektörlerinde bekleniyor.

İstihdam artışının en fazla olması beklenen 3 meslek

Araştırmaya göre, Muğla'da gelecek dönem, net istihdam artışının en fazla olması beklenen ilk üç meslek, turizm ve otelcilik elemanı, garson (servis elemanı), özel güvenlik görevlisi (silahsız) meslekleri oldu. Beden işçisi (genel), yapı market işletme müdürü, diğer öğretmenler ise en fazla net istihdam azalışı beklenen meslekler olarak belirlendi.

Eleman temininde güçlük çekilen meslekler

Araştırma kapsamında işyeri ziyaretleri sırasında görüşülen işverenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri ve hangi nedenlerden dolayı eleman temininde güçlük çektikleri soruldu. Buna göre, eleman temininde en fazla güçlük çekilen ilk beş meslek; kat hizmetleri elemanı/kat görevlisi, garson (servis elemanı), özel güvenlik görevlisi (silahsız), resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı) ve kompozit ürün üretim elemanı (devamlı levha) oldu.

Diğer taraftan, Muğla'da işverenlerin eleman temininde güçlük çekme nedeni olarak "bu meslekte işe yeterli başvuru yapılmaması", "gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması" ve "yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması" nedenleri ön plana çıktı.

Araştırmanın daha kapsamlı ve ayrıntılı sonuçlarının da kapsandığı "Muğla İşgücü Piyasası Analizi Raporuna" https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/raporlar/ linkinden erişim sağlanabilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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