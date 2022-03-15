İzmir'de konut satışları yüzde 19,7 arttı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de 2021 yılı Şubat ayında 4 bin 659 olan konut satışı, 2022 yılı Şubat ayında yüzde 19,7 oranında artarak 5 bin 575 oldu.

TÜİK, Şubat ayı konut satışı istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu.

İzmir'de bin 477 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artarak 28 bin 897 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,6 oldu. İzmir'de ise ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 oranında artarak bin 477 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 26,5 oldu.

İzmir'de ikinci el konut satışlarında 4 bin 98 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artış göstererek 68 bin 690 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,4 oldu. İzmir'de ikinci el konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 oranında artarak 4 bin 98 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 73,5 oldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları bin 235 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 artış göstererek 19 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. İzmir'de ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 oranında artarak bin 235 oldu. Ekim ayında satışı yapılan konutların yüzde 22,2'si ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Yabancılara Şubat ayında 100 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları, Türkiye genelinde Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara izledi. İzmir'de yabancılara yapılan konut satışı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 104,1 oranında artarak 100 oldu. Şubat ayında İzmir'de toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 oldu.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir'de 2022 Şubat ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 631 konut satılırken, Buca'yı 602 konut satışı ile Karşıyaka, 459 konut satışı ile Menemen, 441 konut satışı ile Torbalı, 415 konut satışı ile Karabağlar, 401 konut satışı ile Konak, 379 konut satışı ile Bornova, 316 konut satışı ile Çiğli ve 198 konut satışı ile Bayraklı takip etti. - İZMİR