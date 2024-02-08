Muğla\'da Tıbbi Aromatik Bitki Fidanı Dağıtımları Devam Ediyor

Tıbbi aromatik bitkiler üretiminin önemli merkezlerinden Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığının 'Tıbbı, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi' projesi çerçevesinde yeni tıbbi ve aromatik bitki fidanı dağıtımları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından devam ediyor.
Tıbbi aromatik bitkilerden Defne üretiminde Bin dekar üretim alanıyla önemli pazar payı olan Muğla'nın Ula ilçesinde üreticilere 20 bin defne ve 20 bin biberiye fidesi dağıtıldı. Ula ilçesi Elmalı Mahallesinde yapılan törende Ortaca ve Köyceğiz İlçelerindeki üreticilere de fide dağıtımı dağıtım yapıldı.
Defne ve Biberiye fide dağıtımında konuşan Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, "Ekonomik anlamda da çok ciddi gelir sağlayabilecek ve çok verimli topraklara sahip bir coğrafyada yaşıyoruz. Ekonomik katkısı, ekonomik değeri çok yüksek olan aslında tarım alanlarının çok daha etkin kullanılmasını amaçlayan çok çeşitliliğin de arttırılması amacıyla Defne fidanı dağıtım çalışması yapılacak. 32 bin fidanın 20 binini Ula'da dağıtılıyor olması nedeniyle başta Sayın valimize ve İl Tarım ve Orman müdürümüze çok teşekkür ederim" dedi.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Sevinç konuşmasında "Karya'nın hazinesi Defne, Tıbbi Aromatik Boya Bitkileri Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi çerçevesinde 20 bin adet Defne fidanını üreticilerimiz ile buluşturuyoruz. Tıbbi aromatik ve boya bitkileri hem üreticimizin, hem ülkemizin ciddi alamda üretimini gerçekleştirdiğinde katma değeri yüksek ürünler olduğunu ve ciddi gelirler sağladığını ifade ediyorum. İlimiz iklim ve coğrafi şartları, üretici deneyim ve bilgileri ve bir çok kriter açısından tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği ile ilgili avantajlı bir durumda olduğundan dolayı bu faaliyetler burada yoğun bir şekilde yapılmakta. Bugün burada 20 bin adet Defne fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Sakız, Kekik, Adaçayı, Harnup, Salep, Biberiye gibi daha farklı ürün fidanı dağıtımını önümüzdeki günlerde üreticilerimize yaparak katkılarımız deva edecek" dedi. - MUĞLA
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