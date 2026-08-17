Muğla'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 787 Bin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 787 Bin

Muğla\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 787 Bin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Temmuz itibarıyla trafiğe kayıtlı 787 bin 183 motorlu araç bulunuyor; motosikletler ilk sırada.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Muğla'da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 787 bin 183'e ulaştı. Kentte Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan araçlar arasında 2 bin 807 ile motosiklet ilk sırada yer aldı.

TÜİK'in Temmuz ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, Muğla'da trafiğe kayıtlı toplam 787 bin 183 araç bulunuyor. Bu araçların 291 bin 550'sini otomobil, 11 bin 297'sini minibüs, 4 bin 172'sini otobüs, 99 bin 425'ini kamyonet, 13 bin 54'ünü kamyon, 321 bin 124'ünü motosiklet, 2 bin 763'ünü özel amaçlı araç ve 43 bin 798'ini traktör oluşturdu.

Temmuz ayında 4 bin 177 araç trafiğe kaydedildi

Muğla'da Temmuz ayı içerisinde toplam 4 bin 177 motorlu kara taşıtının trafiğe kaydı yapıldı. Kayıtlarda motosikletler 2 bin 807 adetle ilk sırada yer alırken, 943 otomobil, 19 minibüs, 6 otobüs, 303 kamyonet, 34 kamyon, 5 özel amaçlı araç ve 60 traktörün de tescili gerçekleştirildi.

15 bin 343 aracın devri yapıldı

Öte yandan, Temmuz ayında Muğla'da 15 bin 343 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinde 7 bin 937 otomobil ilk sırada yer alırken, 4 bin 362 motosiklet, 2 bin 118 kamyonet, 413 traktör, 220 minibüs, 178 kamyon, 76 otobüs ve 38 özel amaçlı aracın devri yapıldı. Verilere göre Muğla'da Temmuz ayında hem trafiğe kaydı yapılan araçlar hem de devri gerçekleştirilen araçlar içerisinde motosiklet ve otomobillerin ağırlığı dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 787 Bin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD’nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı

11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
11:07
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti 28 milyon euroluk yıldız geliyor
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 14:11:20. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 787 Bin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.