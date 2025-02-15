Muğla'da Yerel Tohum Projesi: 21 Milyona Ulaşacak - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Yerel Tohum Projesi: 21 Milyona Ulaşacak

Muğla\'da Yerel Tohum Projesi: 21 Milyona Ulaşacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yerel Tohum, Ulusal Güç' projesi kapsamında bugüne kadar 19 milyon tohum dağıtıldı. 2025 yılına kadar 2 milyon yerel tohum daha dağıtılması planlanıyor. Yerel Tohum Merkezi, 980 çeşit ata tohumunu koruma altına alarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

15.02.2025 14:39  Güncelleme: 14:41
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2016 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yerel Tohum, Ulusal Güç' sloganıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar toplam 19 milyon tohum dağıtıldı. 2025 yılında dağıtılacak 2 Milyon tohumla bu sayı 21 milyona ulaşacak. Proje tüm Türkiye'de yerel tohum farkındalığı oluşturmak için yapılıyor.

Yerel Tohum Merkezi 980 çeşit ata tohumuna ev sahipliği yapıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, bugüne kadar 980 farklı yerel tohumu üreticiden alıp test ederek koruma altına aldı. Büyükşehir, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda 2 milyon yerel tohumu vatandaşlara ulaştırmayı amaçlıyor. Ücretsiz tohum almak isteyen vatandaşlar, yereltohum.mugla.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak veya Şubat ayı içerisinde Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret ederek tohumlardan alabilecekler.

Muğla genelinde üreticiler ve vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum projesine büyük ilgi gösteriyor. Projeden faydalanan vatandaşlar, ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Her yıl tohumlarını Büyükşehir Belediyesi'nin merkezinden temin ettiğini belirten Enise Çapan, "5-6 senedir geliyorum buradan tohum alıyorum. Ahmet Aras başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Yerel tohumun devam etmesini canı gönülden diliyorum. Çocuklarımıza aktarabileceğimiz en güzel şey budur, yerel tohumdur" dedi.

Kavaklıdere'den tohum almak için merkeze geldiğini belirten Recep Uysal, "Çiftliklerim var. Lavanta yetiştiriyoruz. Ada çayı, dağ kekiği. Bunları da gelip burada sıktırıyoruz. Burada ayrıca sıkım yerimiz var. Lavantalarımızın hem yağını, hem suyunu sıktırıyoruz. Ayrıca da tohumlarımızı çiftlik için almaya geldik. Tohumları çoğaltma imkanımız oluyor. Yani Muğla Büyükşehir'in vermiş olduğu büyük bir hizmet burası" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ata tohumlarının korunmasının tarımsal sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıdığını, ata tohumları, geçmişten günümüze gelen en kıymetli tarımsal miraslarımızda olduğunu açıkladı. Başkan Aras, tohumları koruyarak gelecek nesillere aktarmak, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda tarımsal bağımsızlığın da teminatı olduğunu söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da Yerel Tohum Projesi: 21 Milyona Ulaşacak - Son Dakika

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