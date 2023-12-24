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Muğla'da Yılbaşı Öncesi İkinci El Pazarı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Muğla'da Yılbaşı Öncesi İkinci El Pazarı Yoğun İlgi Gördü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her ayın son Pazar günü kurulan ikinci el pazarı, yılbaşı nedeniyle bir hafta öne alındı. Yağış nedeniyle geçen ay yapılamayan pazar, bugün yoğun ilgiyle gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar da pazarı gezdi ve alışveriş yaptı.

Muğla\'da Yılbaşı Öncesi İkinci El Pazarı Yoğun İlgi Gördü
24.12.2023 - 19:03,
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel olarak her ayın son Pazar Günü ikinci el pazarı kuruluyor. Yılbaşı nedeniyle bir hafta öne alınan ikinci el pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yağış nedeniyle geçen ay yapılamayan ikinci el pazarı için kiralanan standlar yoğun talep nedeniyle günler önce kapandı. Köyceğiz Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği 2. el eşyaları tüketiciyle buluşturduğu "2. El pazarı", bugün Köyceğiz kordonu Kaymakamlık binası önü pazar alanında yapıldı. Panayır havasında olan etkinlikte 2. el eşya sahipleri, yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çeken "İkinci El Pazarı"nda satmak istedikleri ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu. Aralık Ayı "Köyceğiz 2. El Pazarı" Köyceğiz Kordon Boyu, İlçe Kaymakamlık binası ve Öğretmen evi önünde kurularak geniş bir alana yayıldı. "Köyceğiz 2. El Pazarı"nda çok farklı ürünler satışa sunuldu. Havanın güneşli ve sıcak olması nedeniyle pazara yoğun ilgi gösterildi. Çevre il ve ilçelerden de vatandaşların pazarı gezdikleri ve alışveriş ettikleri görüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da Yılbaşı Öncesi İkinci El Pazarı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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