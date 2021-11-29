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Aydın'da en fazla ihracat İtalya'ya yapıldı - Son Dakika

Aydın'da en fazla ihracat İtalya'ya yapıldı

29.11.2021 12:08
Aydın'da en fazla ihracat İtalya'ya yapıldı

Aydın'da Ekim ayında ihracat oranları yüzde 30,6 artarken en fazla ihracat ise İtalya'ya yapıldı.

Aydın'da Ekim ayında ihracat oranları yüzde 30,6 artarken en fazla ihracat ise İtalya'ya yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ekim ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artarak 118 milyon 259 bin dolar, ithalat ise yüzde 28,8 artarak 21 milyon 664 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında Aydın, bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 20. il olurken ithalatta ise 29. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 76,16 ile 90 milyon 65 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 19,14 ile 22 milyon 630 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,68 ile 5 milyon 540 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 85,95 ile 18 milyon 620 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 11,41 ile 2 milyon 472 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,63 ile 570 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2021 yılı Ekim ayında Aydın'dan en fazla ihracat İtalya'ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 13 milyon 424 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya'yı 10 milyon 722 bin dolar ile Almanya ve 10 milyon 350 bin dolar ile İspanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

2021 yılı Ekim ayında Aydın'a en fazla ithalat Çin'den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 5 milyon 278 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin'i sırasıyla 3 milyon 864 bin dolar ile İtalya ve 1 milyon 604 bin dolar ile Birleşik Krallık izledi. - AYDIN

Aydın'da en fazla ihracat İtalya'ya yapıldı
Aydın'da en fazla ihracat İtalya'ya yapıldı
Aydın'da en fazla ihracat İtalya'ya yapıldı
Aydın'da en fazla ihracat İtalya'ya yapıldı

Yunanistan, İhracat, Muğla, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da en fazla ihracat İtalya'ya yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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