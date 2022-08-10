Muğla ekonomi haberi... Muğla 7 ayda 1,5 milyon turist ağırladı - Son Dakika
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Muğla ekonomi haberi... Muğla 7 ayda 1,5 milyon turist ağırladı

10.08.2022 14:15
Muğla ekonomi haberi... Muğla 7 ayda 1,5 milyon turist ağırladı

Muğla haberi... Son iki yılda korona virüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşların kısıtlanması ile dibe vuran turizm faaliyetleri 2022 yılında yükselişe geçti.

Son iki yılda korona virüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşların kısıtlanması ile dibe vuran turizm faaliyetleri 2022 yılında yükselişe geçti. Pandemi kurallarının gevşetilmesi ile Muğla'ya 7 ayda gelen yabancı turist sayısı 1,5 milyona ulaştı.

Rusya ve Ukrayna savışı olumsuz etkiledi

Pandemi öncesi yıllık 3 milyon 200 bin turisti ağırlayan Muğla, bu yıl da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu iki ülkeden gelen turistlerde büyük düşüş yaşandı. 2019 yılında Rusya ve Ukrayna'dan gelen turist sayısı 670 bin kişiye ulaşırken, bu yılın 7 ayında Ukrayna'dan 5 bin 743, Rusya Federasyonundan ise 144 bin 163 turist ağırladı.

Yabancı turist hava yolunu tercih etti

Dalaman havalimanı 802 bin 766, Milas- Bodrum Havalimanından 505 bin 794 kişi olmak üzere havalimanlarından giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 308 bin 560 kişi olarak gerçekleşti. 192 bin 483 yabancı ziyaretçi ise deniz gümrük kapılarından giriş yaptı.

İngilizler ilk sırada

Muğla'ya en fazla ziyaret eden ülke vatandaşları içinde ilk sırayı 685 bin 513 ziyaretçi ile İngilizler yer aldı. İngilizleri 144 bin 163 kişi ile Rusya Federasyonu, 109 bin 533 kişi ile Almanya, 90 bin 115 kişi ile Polonya, 52 bin 486 kişi ile Hollanda takip etti.

Pandemi döneminin en iyi yılı

2020 yılının Mart ayında Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından 2020 yılı yaz sezonunda Muğla'ya 415 bin 857 yabancı turist geldi. 2021 yılında 1 milyon 83 bin 589 kişi gelirken, 2022 yılının 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 261 artış yaşanarak 1 milyon 501 bin 043 yabancı turist girişi yaşandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla ekonomi haberi... Muğla 7 ayda 1,5 milyon turist ağırladı - Son Dakika

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