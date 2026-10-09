Muğla İŞKUR ilk 9 ayda 30 bin 883 kişiye danışmanlık verdi, işverenle görüşme %29 arttı - Son Dakika
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Muğla İŞKUR ilk 9 ayda 30 bin 883 kişiye danışmanlık verdi, işverenle görüşme %29 arttı

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Muğla İŞKUR ilk 9 ayda 30 bin 883 kişiye danışmanlık verdi, işverenle görüşme %29 arttı
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Muğla İŞKUR, 2026'nın ilk dokuz ayında 30 bin 883 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sundu. İşveren görüşmeleri yüzde 29 artarak 8 bin 231'e çıkarken, GÜÇ Projesi kapsamında 2 bin 460 öğrenciye birebir kariyer desteği verildi.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, 2026 yılında iş arayan vatandaşlara ve işverenlere yönelik danışmanlık hizmetlerinde önemli bir artış sağladı. Yılın ilk dokuz ayında 30 bin 883 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilirken, işveren görüşmelerinde de yüzde 29'luk artış kaydedildi. Gençlerin istihdama kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ise 2 bin 460 öğrenciye birebir kariyer desteği sunuldu.

Muğla İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok, kurumun 2026 yılı faaliyetlerini ve istihdamı desteklemeye yönelik çalışmalarını değerlendirdi. İş arayan vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını kolaylaştırmak, işverenlerin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve gençleri çalışma hayatına hazırlamak amacıyla yürütülen faaliyetlerde önemli ilerleme sağlandığını belirtti.

İŞKUR'dan 30 Bin 883 kişiye birebir danışmanlık

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerine yönelik talebin her geçen yıl arttığını vurgulayan İl Müdürü Zahide Altınok, 2026 yılının ilk dokuz ayında ulaşılan rakamların dikkat çekici olduğunu söyledi. Altınok, danışmanlık hizmetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artış yaşandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"2025 yılının Eylül ayı sonunda İş ve Meslek Danışmanlarımız tarafından 25 bin 345 kişiyle görüşme gerçekleştirilmişti. 2026 yılının aynı döneminde ise bu sayı yüzde 22 artışla 30 bin 883 kişiye ulaştı."

Bu artış, Muğla genelinde iş arayan vatandaşlara yönelik rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin genişleyen kapsamını ortaya koydu.

İşveren danışmanlığında yüzde 29'luk artış

Muğla İŞKUR, yalnızca iş arayanlara değil, işverenlere yönelik hizmetlerinde de önemli bir yükseliş kaydetti. İl Müdürü Altınok, 2025 yılında 6 bin 365 olan işveren danışmanlığı görüşme sayısının, 2026 yılında 8 bin 231'e yükseldiğini açıkladı. Yaklaşık yüzde 29'luk artışla işverenlerle kurulan iletişim güçlendirilirken, işletmelerin personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iş gücü arzı ile talebinin buluşturulmasına yönelik çalışmalar da sürdürüldü.

Gençlerin kariyer yolculuğuna destek: 2 Bin 460 öğrenciye rehberlik

Muğla İŞKUR'un çalışmalarında genç istihdamı da öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi kapsamında, meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının son sınıflarında eğitim gören 2 bin 460 öğrenciye birebir danışmanlık hizmeti verildi. Gençlerin eğitim hayatından iş dünyasına daha bilinçli ve donanımlı şekilde geçiş yapmalarını hedefleyen görüşmelerde; iş arama becerileri, meslek seçimi, kariyer planlaması ve çalışma hayatına uyum konularında rehberlik sağlandı.

Hedef: Nitelikli iş gücü ve sürdürülebilir istihdam

Muğla İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok, yürütülen çalışmalarla hem iş arayan vatandaşların hem de işverenlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Özellikle gençlerin mesleki gelişimlerine destek verilmesi ve iş gücü piyasasına daha hazırlıklı katılmalarının sağlanmasıyla, Muğla'da nitelikli iş gücünün geliştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Muğla İŞKUR, artan danışmanlık hizmetleri, güçlenen işveren ilişkileri ve gençlere yönelik kariyer destekleriyle kent genelinde istihdamın sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla İŞKUR ilk 9 ayda 30 bin 883 kişiye danışmanlık verdi, işverenle görüşme %29 arttı - Son Dakika
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